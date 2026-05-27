İyileşmiş olmasına rağmen Dünya Kupası kadrosuna seçildi: Koeman, Justin Kluivert’in sağlık durumu hakkında net bir açıklama yaptı

Justin Kluivert, Ronald Koeman'ın Dünya Kupası kadrosunda yerini aldı. Bournemouth'un orta saha oyuncusu uzun süredir devam eden bir diz sakatlığı atlattı, ancak milli takım teknik direktörü, oyuncunun tekrar sahalara dönmeye hazır olduğunu garanti ediyor.

Koeman, "Kluivert'i seçtik çünkü - ki bunu zaten biliyorduk - ameliyattan sonra iyi bir şekilde iyileşti. Tabii ki çok az oynadı, sadece iki kez oyuna girdi" dedi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, uzun süredir devam eden diz sakatlığı nedeniyle Ocak ayının başından beri sahalardan uzaktaydı. Kluivert, bu ayın başında Fulham maçında yedek kulübesinde oturdu, ancak Manchester City ve Nottingham Forest maçlarında tekrar oyuna girdi. Toplamda otuz dakikadan fazla süre aldı.

Koeman, oyuncunun formunu kendi gözleriyle değerlendirebilmek için, yaratıcı orta saha oyuncusunu önce birkaç gün Zeist'te antrenman yapmasına karar verdi. Bu, milli takım teknik direktörünü hayal kırıklığına uğratmadı.

"Onu kendi gözlerimizle görebilmek için bilerek iki gün antrenman yaptırdık. Onun zindeliğinden etkilendim," dedi Koeman.

Kluivert'in henüz tam formda olmadığını milli takım teknik direktörü de kabul ediyor. Cezayir ve Özbekistan ile oynanacak hazırlık maçları, ona gerekli oyun süresini ve maç ritmini kazandıracaktır.

"Hala hazırlık maçlarımız var ve ilk resmi maça iki hafta var. Nihai kadroda, bazı oyunculara bu şansı vermek için seçimler yaparsınız. Bu, 23 kişiden ziyade 26 kişiyle daha kolaydır," diye bitirdi.

Feyenoord'un orta saha oyuncusu Luciano Valente kadroya giremedi. Koeman, Feyenoord'un oyun kurucusunun son dönemde biraz formdan düşmüş göründüğünü belirtti. "Luciano'nun durumunda, Feyenoord'da çok zorlu bir sezon geçirdikten sonra formdan düşmüş göründüğünü düşünüyorum. Kasım ayında da gördük ki, Mart ayına göre çok daha formda ve iyiydi. Bunlar seçimler."