İyileşmesine rağmen... El-Akidi neden Suudi Arabistan ile Senegal arasındaki hazırlık maçında oynamadı?

Bazı basın haberleri, Suudi Arabistan milli takımının kalecisi Nawaf Al-Aqidi'nin, daha önce geçirdiği sakatlıktan iyileşmiş olmasına rağmen Senegal ile oynanan hazırlık maçında forma giymemesinin gerçek nedenini ortaya çıkardı.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da başlamasından önce oynadığı üçüncü ve son hazırlık maçı olan Çarşamba günü sabahı Senegal ile oynadığı maçta golsüz berabere kaldı.

Suudi Arabistan milli takımının maç kadrosunda kaleci Nawaf Al-Aqidi'nin adı yer almadı. Ekvador ve Porto Riko ile oynanan son iki hazırlık maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Al-Aqidi, bu maçta ne ilk 11'de ne de yedekler arasında yer aldı.

Suudi gazetesi "Al-Riyadiah", Al-Nassr kalecisinin maça katılmama kararının, Suudi milli takımının teknik direktörü Yunanlı Giorgos Donis ve sağlık ekibi tarafından, 2026 Dünya Kupası yolculuğu başlamadan önce sakatlığının nüksetmesinden korkulduğu için alındığını yazdı.

Gazete, Al-Akidi'nin sakatlığından tamamen iyileşmek ve sakatlığın tekrarlanması endişesi olmadan maçlara katılmak için tam hazır hale gelmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan milli takımı, Dünya Kupası finallerine yedinci kez katılıyor. Takım, İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor ve turnuvaya önümüzdeki Salı günü sabahın erken saatlerinde Latin Amerika ekibiyle oynayacağı maçla başlayacak.