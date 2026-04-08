İyileşmesine rağmen... Al-Hilal'ın yıldızı, Enzagi'nin Asya mücadelesindeki planlarında yer almıyor

Sezonun kritik bir döneminde ve Suudi Roshen Ligi'nde Al-Khulud ile oynanacak beklenen maç öncesinde, Al-Hilal, yaklaşan yerel ve kıtasal mücadeleler öncesinde tam hazırlık seviyesine ulaşma çabası içindeyken, önemli oyuncularından birinin iyileşmesiyle moral kazandı.

Al-Hilal'ın orta saha oyuncusu Nasser Al-Dossari, son dönemde sahalardan uzak kalmasına neden olan ayak parmağı sakatlığından kurtuldu, ancak teknik hazırlığı henüz tam olarak tamamlanmadığı için bu gece Riyad'daki "Al-Mamlakah Arena" stadyumunda oynanacak 29. hafta Al-Khulud maçında forma giyemeyecek.

Al-Riyadiya gazetesine göre, Al-Dossari'nin önümüzdeki Pazartesi günü Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Katar ekibi Al-Sadd ile oynanacak maçta forma giyme şansı da zayıf görünüyor. Bunun nedeni, bir aydan fazla süredir antrenmanlara katılmaması nedeniyle kondisyonunu yeniden kazanması gerektiği.

Buna karşılık, Al-Hilal, kaptanı Salem Al-Dosari ile kanat oyuncusu Sultan Mandash'ı sakatlıklardan kurtulduktan sonra kadrosuna geri kattı. İtalyan Simone Inzaghi liderliğindeki teknik ekip ise maç öncesi teknik toplantıda kadroya ilişkin son kararlarını verecek.

Al-Hilal, 65 puanla Suudi Roshen Ligi'nde ikinci sırada yer alıyor ve lider Al-Nassr'ın beş puan gerisinde bulunuyor. Bu durum, takımı önümüzdeki haftalarda galibiyet serisini sürdürme baskısı altına sokuyor.