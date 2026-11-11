“İyi oyuncular her zaman birlikte oynayabilir!” Frenkie de Jong, Joey Veerman ile ortaklığı hakkında konuştu

Hollandalı oyun kurucu Frenkie de Jong, milli takımın orta sahasında Joey Veerman ile birlikte ilk 11'de oynama ihtimalini taktik açıdan olumlu karşıladı. Teknik direktör Xavi Hernandez'in sözlerine katılan De Jong, teknik becerisi yüksek futbolcuların sahada her zaman birbirini tamamlayabileceğini vurguladı.

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Hollanda'nın orta saha kurgusu üzerine taktik tartışması başladı

Hollanda, Yunanistan ve Almanya ile oynayacağı belirleyici UEFA Uluslar Ligi maçlarına hazırlanırken gözler, teknik direktör Xavi Hernandez'in orta sahayı nasıl şekillendireceğine çevrildi. Frenkie de Jong'un sakatlıktan dönüşünün ardından Barcelona yıldızının Joey Veerman ile orta sahada birlikte oynayıp oynayamayacağı tartışılmaya başlandı.

İkili millî takımda nadiren birlikte ilk 11'de yer alsa da Xavi, üst düzey oyuncuların aynı taktik düzen içinde pekâlâ oynayabileceğini savundu.

De Jong da teknik direktörünün görüşünü paylaşıyor ve Veerman ile birlikte oynamaya tamamen açık olduğunu söylüyor.

De Jong'dan Veerman'ın teknik ve taktik özelliklerine övgü

Veerman'ın millî takıma neler kattığını değerlendiren De Jong, orta saha oyuncusunun oyun görüşünü ve teknik becerisini öne çıkardı.

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“Joey oyunu iyi gören bir oyuncu. Taktik ve teknik açıdan çok iyi. Bu yüzden genel olarak böyle oyuncularla oynamak aslında kolay. Son kararı teknik direktör verir.” De Jong bu sözleri ESPN'e söyledi.

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“Joey gerçekten çok iyi bir oyuncu. Dolayısıyla birlikte oynayabileceğimizi kesinlikle düşünüyorum. Ama dediğim gibi, son kararı teknik ekip verir.”

Yeni bir ortaklığın taktik gereklilikleri değerlendiriliyor

Farklı özelliklere sahip bir oyuncuyla birlikte oynamanın sahadaki sorumluluklarını değiştirip değiştirmeyeceği sorulan De Jong, bunun büyük zorluklar yaratacağı fikrine katılmadı.

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“Hayır, sanmıyorum. Dediğim gibi, iyi oyuncuların her zaman birlikte oynayabileceğini düşünüyorum,” diye yineledi De Jong.

Kariyeri boyunca Ajax ve Barcelona'da farklı orta saha oyuncularıyla birlikte forma giyen 29 yaşındaki oyun kurucu, değişen taktik düzenlere hızla uyum sağlamaya alışkın.

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Hollanda, Uluslar Ligi'nde kritik sonuçlar peşinde

Fiziksel durumları nedeniyle son anda kadrodan çekilen oyuncuların ardından kadroda düzenlemeler sürerken De Jong ve Veerman'ın ikisinin de oynayabilecek durumda olması, teknik ekibe önemli bir taktik esneklik sağlıyor.

Hollanda, gruptaki kritik maçlarda önce Amsterdam'da Yunanistan'ı ağırlayacak, ardından Almanya ile karşılaşmak için Berlin'e gidecek.

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İster yan yana ister farklı dizilişlerde görev alsınlar, iki orta saha oyuncusu da Hollanda'yı A Ligi'nde başarılı bir sona taşımayı hedefliyor.