Thomas Tuchel, yaklaşan Uluslar Ligi maçları için Jobe Bellingham'ı ilk kez A millî takım kadrosuna çağırarak İngiltere kampında şaşkınlık yarattı. Borussia Dortmund'un genç yıldızı, Chelsea'nin kilit oyuncusu Cole Palmer'ın yer almadığı kadroda kardeşi Jude'a katıldı. Alman teknik direktör, İngiltere'nin kadro seçiminde kendi tercihlerini belirgin biçimde ortaya koymaya başladı.

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Bundesliga performansı İngiltere kadrosunun kapısını açtı

Tuchel, son İngiltere kadrosunda yeni isimlere yer vermeyi tercih etti. Bu isimlerin başında 21 yaşındaki Bellingham geliyor. Dortmund orta saha oyuncusu, Bundesliga’daki istikrarlı performansının karşılığını aldı. İngiltere Teknik Direktörü Tuchel, bu kararda İngiltere 21 Yaş Altı Millî Takımı Teknik Direktörü Lee Carsley’nin de yer aldığı uzun soluklu bir oyuncu izleme sürecinin etkili olduğunu belirtti. Bu tercih, Bellingham kardeşlerin Gary ve Phil Neville’den bu yana İngiltere’yi temsil eden ilk kardeşler olmasının önünü açabilir.

Tuchel, Bellingham kardeşlerin küçüğünü A millî takıma çağırma kararını anlatırken genç millî takım yapılanmasından aldığı olumlu görüşlere dikkat çekti. Tuchel, The Telegraph tarafından aktarılan açıklamasında, “Lee Carsley haftalardır, aylardır Jobe hakkında övgüyle konuşuyor. Kadroda yer varsa ve A takımına katılıp kendini gösterme imkânı bulunuyorsa bunu hak ettiğini söylüyor. İyi maçlar çıkardı ve Dortmund’da iyi bir form yakaladı. Bu yüzden bizimle olmayı hak ediyor” dedi.

Tuchel, Bellingham’ın farklı özelliklerine dikkat çekti

Tuchel, Jobe’un oyun özelliklerini taktik açıdan değerlendirirken yeni oyuncunun yıldız kardeşinden belirgin biçimde farklı bir katkı sunacağını ifade etti. Teknik direktör, kardeşinin hücumdaki performansını aynen tekrarlamasını beklemek yerine yeni oyuncunun dengeli oyununa, güçlü fiziğine ve orta sahada topu elinde tutma becerisine dikkat çekti.

Teknik direktör, “Kardeşinden daha savunmacı bir oyuncu. Topla iyi, fiziği güçlü, iri yapılı ve topa sahip olabilen teknik bir oyuncu. Bundan sonrası ona bağlı. Hazırlanmak için yalnızca salı ve çarşamba günümüz var. Bu zor olacak çünkü [son kampta] bazı yeni oyun kalıpları ve davranışlar geliştirdik. [Bunları iki günde öğrenmesi] zor olacak ama bu ona bağlı. Heyecanlı, mutlu ve kendini göstermeye istekli. İyi bir kamp geçirmek için en iyi temel de bu” diye konuştu.

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Chelsea’deki formuna rağmen Palmer kadroya alınmadı

Teknik direktör, son İngiltere kadrosunda büyük bir sürprize imza attı. Alman çalıştırıcının kadro tercihlerinde en dikkat çekici dışarıda kalan isim Palmer oldu. Jobe ilk kez kadroya seçilmesini kutlarken Chelsea’nin kilit oyuncusu Palmer, bu sezon Stamford Bridge’de sergilediği dikkat çekici formunu sürdürmesine rağmen kadroya hiç alınmadı.

Gelecek maçlar ENG UEFA Nations League A 14:45 CRO

Palmer’ın kadro dışında bırakılmasının, önceki millî takım arasından maç yükünü yönetme gerekçesiyle çekilme kararının doğrudan bir sonucu olduğu görülüyor. Tuchel, son kampta “olağanüstü” olarak nitelendirdiği soyunma odası ortamını oluşturan çekirdek kadroyu koruyup şöhret yerine bağlılığı ödüllendirerek İngiltere takımına tavizsiz bir mesaj verdi.

Uluslar Ligi’nde Hırvatistan ve İspanya sınavları

Tuchel yönetimindeki İngiltere, sezonun ilk kampında yakaladığı yükselişi sürdürmek için önemli maçların oynanacağı millî maç dönemine hazırlanıyor. İngiltere, 12 Kasım’da Wembley’de Hırvatistan’ı ağırlayacak, üç gün sonra ise son dünya şampiyonu İspanya ile zorlu bir karşılaşma için Madrid’e gidecek. İyimser bir havaya sahip Tuchel’in takımı, bu iki önemli maçı üst düzey rakiplere karşı gücünü gösterme fırsatı olarak görecek. Bu maçlar, Ballon d’Or’u kazanması ve rekor kırarak 126. kez millî formayı giyecek olması dolayısıyla onurlandırılacak kaptan Harry Kane için de bir kutlama vesilesi olacak.