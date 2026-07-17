İyi hava tahminlerine rağmen Dünya Kupası finalinin oynanıp oynanmayacağı konusunda büyük endişeler var

Marca’nın Cuma günü bildirdiğine göre, Dünya Kupası finalinin oynanabilmesi konusunda büyük endişeler var. Stadyumun yakınlarındaki orman yangınları, hava kalitesinin aşırı derecede düşmesine neden oldu.

Pazar günü Hollanda saatiyle 21:00'de Arjantin ve İspanya, Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Maç, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Bu Dünya Kupası'nda fırtına ve şimşek nedeniyle birçok maç geçici olarak durdurulmuştu, ancak Pazar günü bunun bir nedeni olmayacak. Maç sırasında gök gürültüsü ve şimşek beklenmiyor.

Ancak oyuncuların sağlığı konusunda büyük endişeler var. Kanada’daki orman yangınları nedeniyle stadyumun bulunduğu bölgedeki hava kalitesi son derece kötü.

Yerel yetkililer, açık havada yapılan faaliyetlerin mümkün olduğunca sınırlandırılması çağrısında bile bulundular. Bu konuda takip edilen endeks, havadaki kirletici partikül konsantrasyonunu ölçen ve rüzgara bağlı olarak birkaç saat içinde önemli ölçüde değişebilen AQI (Hava Kalitesi Endeksi) ölçeğidir.

Bu endeks belirli seviyeleri aştığında, sağlık yetkilileri havanın yoğun fiziksel aktivite için güvenli olmadığını değerlendiriyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü, New Jersey’nin bazı bölgelerindeki çeşitli ölçüm istasyonları, günün belirli saatlerinde hava kalitesinin “hassas gruplar için sağlığa zararlı”dan hatta “aşırı tehlikeli”ye kadar değişen seviyelerde olduğunu kaydetti.

FIFA, hava kirliliği nedeniyle bir maçın ertelenmesi için kesin eşik değerinin ne olduğunu hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı. Bu konuda tüm kararlar sağlık ve meteoroloji yetkililerine bırakılacaktır.