Arsenal, David Raya’nın cumartesi günü Newcastle United ile oynanan Premier League maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla yeni bir sakatlık endişesi yaşıyor. Arsenal’in değişmez isimlerinden olan İspanyol kaleci, St James' Park’taki maçı tamamlamasına engel olan bir omuz sorunu yaşamış gibi göründü.

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Arteta’dan Raya’nın durumuna ilişkin endişe verici açıklama

Getty Images

Arteta, Arsenal’in cumartesi günü Newcastle ile 2-2 berabere kaldığı maçta Raya’nın sakatlanmasının kendisini endişelendirdiğini kabul etti. Kuzey Londra ekibinin savunmasında kilit bir isim hâline gelen İspanyol millî kaleci, ikinci yarıda sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

Sakatlık, William Osula ile girdiği çarpışmanın ardından meydana geldi. Sahada ilk müdahalesi yapılan Raya’nın rahatsızlığı gözle görülür biçimde devam etti ve kaleci, yerini Kepa Arrizabalaga’ya bıraktı.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Arteta, kalecinin durumuyla ilgili endişesini gizlemedi. Arsenal teknik direktörü, "Maalesef oyundan çıkmak zorunda kaldı, bu iyi haber değil. Yarın MR ile değerlendirilecek ama şu anda bilmiyorum" dedi.

Arsenal, Tyneside’daki heyecanlı maçta beraberliğe razı oldu

Raya’nın sakatlığı, Arsenal’in iki kez öne geçmesine rağmen bir puanla yetindiği St James' Park’taki heyecanlı maçın önüne geçti. Oyuna üstün başlayan konuk ekip, ilk yarıda Eberechi Eze’nin golüyle hak ettiği üstünlüğü yakaladı ancak devre arasından sonra maçın gidişatı değişti.

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Harvey Barnes ve Malik Thiaw’ın golleri Newcastle’ı öne geçirirken, bitime 12 dakika kala Noni Madueke Arsenal’e beraberliği getirdi. Arteta, takımının ilk 45 dakikada oyunu kontrol ettiği sırada maçı bitirememesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

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Performansı ve sonucu değerlendiren teknik direktör, galibiyeti kaçırdıklarını belirtti. Maç sonrası basın toplantısında "Bugün iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum" dedi. Oyuncularının başlangıçtaki yüksek temposunu öven Arteta, ikinci yarıdaki performans düşüşünün Newcastle’ın maça dönmesine imkân tanımasından yakındı.

MR sonuçları bekleniyor

Şimdi gözler, Raya’nın MR sonuçlarını bekleyen sağlık ekibine çevrildi. Arteta, sorunun omuz bölgesinde görünmesine rağmen sakatlığın tam olarak ne olduğunun belirsizliğini koruduğunu doğruladı.

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Sakatlığın nasıl meydana geldiği sorulduğunda Arteta, "Bir darbe aldı. Nasıl olduğunu ya da sakatlığının ne olduğunu bilmiyorum, bekleyip görmemiz gerekecek. David’in bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama yarın daha fazla bilgi sahibi olacağız" dedi.

Raya’yı uzun süre kaybetmek, Arsenal’in bu sezonki hedefleri açısından önemli bir darbe olur. 29 yaşındaki kaleci, ceza sahasındaki hâkimiyeti ve topu oyuna sokma becerisiyle övgü topladı. Bu özellikleri, Arsenal’in ligdeki en iyi savunma istatistiklerinden birine sahip olmasına yardımcı oldu.