Mauricio Pochettino, takımının yönetimindeki ilk iç saha maçında Brentford'a 4-0 yenilmesinin ardından Manchester United'ın durumunun “iyi görünmediğini” kabul etti. United, Premier League'de 10 maçtır kazanamıyor. Arjantinli teknik direktör, bir başka ağır yenilgiyi “haklı gösterecek hiçbir şey” olmadığını vurgulayarak oyuncularından birlik içinde kalmalarını ve gelişmelerini istedi.

Reklam

Pochettino, Manchester United'ın zor durumda olduğunu kabul etti

Pochettino, Brentford'ın Old Trafford'da etkili bir oyunla United'a üç maçtaki ikinci 4-0'lık yenilgisini yaşatmasının ardından Manchester United'ın durumunun “iyi görünmediğini” kabul etti. Sky Sports'a konuşan Pochettino, “Liverpool'daki ilk maçın koşullarıyla ve bugün burada, Old Trafford'da 4-0 ve 4-0 kaybedince durum iyi görünmüyor, hayır” dedi.

Callum Wilson, Brentford adına iki gol attı. Bu maç, geçen hafta sonu Anfield'da alınan 4-0'lık yenilginin ardından geldi. O karşılaşmada Leny Yoro oyundan atılmıştı . Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile 2-2 berabere kalan Pochettino, böylece görevindeki ilk üç maçında galibiyet alamadı.

United teknik direktörü: “Haklı gösterecek hiçbir şey yok”

Pochettino mazeret üretmeyi reddederek oyuncularının birlik içinde kalması gerektiğini vurguladı. “Birliğimizi korumalı, hep birlikte kalmalı ve durumu düzeltip gelişmeye çalışmalıyız” dedi.

Şunları ekledi: “Ve gelişmeliyiz. Gelişmeliyiz. İçinde bulunduğumuz koşullar bunlar. Gerçeğimiz bu. Söylenecek hiçbir şey, bu durumu haklı gösterecek hiçbir şey yok. Geldiğimizde bildiğimiz durum buydu. Ve evet, bu sadece zaman meselesi.”

Reklam Reklam

Pochettino, yuhalamalara rağmen oyuncularına destek verdi

Taraftarlar eski teknik direktör Michael Carrick'in adını söyledikten sonra bitiş düdüğünde takımı yuhaladı, ancak Pochettino oyuncularının arkasında durdu. “Oyuncular benim desteğime sahip. Taraftarları anlıyoruz. Anlıyoruz ve taraftarları her şeyden önce oyuncular anlıyor. Ama bunu önemsemeliyiz” dedi.

Pochettino ayrıca işler tersine dönmeden önce takımının maça iyi başladığını düşündüğünü söyledi: “Bugün iyi bir ders aldık çünkü maça gerçekten iyi başladık. İlk golü yediğimiz 17. dakikaya, neredeyse 20. dakikaya kadar Brentford'dan çok daha iyi olduğumuzu düşünüyorum.”

United için küme düşme mücadelesi ihtimali beliriyor

Bu yenilgiyle United, Ocak 1990'dan bu yana ilk kez Premier League'de üst üste 10 maç galibiyet alamadı. Ayrıca lig tarihinde üst üste yedi devrede en az ikişer gol yiyen ilk takım oldu. Crystal Palace pazar günü Hull'u yenerse United hafta sonunu son sırada tamamlayabilir. Coventry, gelecek hafta sonu Old Trafford'a konuk olacak. Bu maç, Pochettino için şimdiden kritik görünüyor.