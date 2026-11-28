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Bayern Münih'te sakatlık sıkıntısı büyüyor. Hamburger SV ile 0-0 biten maçta Konrad Laimer sakatlanarak oyundan çıktı. Lennart Karl içinse endişe verici bir durum yok.

Karl, o ana kadarki çok kötü performansının ardından ikinci yarının başında kalçasında sorun yaşadığını işaret etti. 52. dakikada yerine giren Laimer sağ kanatta görev yaptı. Ancak 87. dakikada aldığı bir darbenin ardından o da acı içinde oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Nathaniel Brown girdi.

Teknik direktör Vincent Kompany, maçın ardından Karl için endişe verici bir durum olmadığını söyledi. Kompany'ye göre Karl'ın oyundan alınması, oyuncunun yükünü yönetmek amacıyla önceden planlanmıştı. Laimer'in durumu ise daha endişe verici. Kompany, "İyi görünmüyor" dedi. Henüz resmî bir teşhis konulmadı. Laimer de sahalardan uzak kalırsa çok sayıda kilit oyuncunun bulunduğu sakatlar listesi daha da uzayacak.

Kaptan ve birinci kaleci Manuel Neuer, ayak sakatlığının ardından en erken sezonun ikinci yarısının başlangıcında dönecek. Ismael Saibari'nin (sindezmoz yırtığı) muhtemelen şubata, Harry Kane'in (sindezmoz yırtığı) ise marta kadar forma giyememesi bekleniyor. Jamal Musiala, kas lifi yırtığının ardından daha geçen cuma 1. FC Köln'e karşı oynanan maçta (1-1) sahalara dönmüştü. Ancak çarşamba günü OSC Lille ile oynanan maçta (1-2) sakatlığı nüksetti. Muhtemelen dört ila altı hafta sahalardan uzak kalacak.

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Michael Olise, ayak ezilmesinin ardından belki de salı günü Hertha BSC ile oynanacak Almanya Kupası son 16 turu maçında dönebilir. Serge Gnabry (kas sakatlığı) ve Alphonso Davies (kas lifi yırtığı) ise cuma günü yeniden takımla antrenmana çıktı. İkisi de Noel'den önce sahalara dönebilir.

Gelecek maçlar FCB DFB Kupası 14:45 BSC

Joshua Kimmich, HSV karşısında gördüğü gereksiz kırmızı kart nedeniyle Bundesliga'da bir süre cezalı olacak.