“İyi değil”: Manuel Neuer’in sakatlık kâbusu ve korkunç hatası, Bayern Münih efsanesinin rekor kırdığı güne gölge düşürdü

Manuel Neuer'in zorlu sezonu, nükseden ayak sakatlığı yaşaması ve Bayern Münih'in Mainz karşısında 2-1 kazandığı maçta bir kez daha bariz bir hata yapmasıyla devam etti. Tecrübeli kaleci, ilk yarı bitmeden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, fiziksel durumu ve formuna ilişkin endişeleri yeniden artırdı.

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Neuer, Mainz'da zorlu bir öğleden sonra geçirdi

Bayern, Mainz deplasmanında 2-1 kazandı ancak dikkatler kısa sürede Neuer'e çevrildi. Deneyimli kalecinin formu, bir kez daha endişe veren bir performans sergilemesinin ardından yoğun biçimde sorgulanıyor.

Neuer, 40 yıl 225 günlükken Bernd Dreher'i geride bırakarak Bayern'in tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu. Ancak bu önemli maçı, tekrarlayan ayak sakatlığı nedeniyle ilk yarı bitmeden sona erdi. Neuer, 23 yaşındaki Jonas Urbig'in oyuna girmesiyle sonuçlanan erken değişikliğinden önce ciddi bir hatalı değerlendirme yaptı. Lee Jae-Sung'un gol atmasını sağlayan ortada topa müdahale edemedi ancak Bayern'i ofsayt bayrağı kurtardı.

Tekrarlayan ayak sakatlığı Bayern'i endişelendiriyor

Neuer'in kısa süre önce aynı ayak sorunu nedeniyle dört maç kaçırmış olması, bu sakatlığı Bayern için büyük bir endişe kaynağı hâline getiriyor. Kaleci, hafta içi Atletico Madrid'e karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi maçında sahalara henüz dönmüştü. Teknik direktör Vincent Kompany'nin hastalık nedeniyle bulunmadığı maçın ardından yardımcı antrenör Aaron Danks, Neuer'in durumuyla ilgili endişe verici bir açıklama yaptı.

Danks, son düdüğün ardından, "Ayağında yine bir şey hissetti," dedi. "Şu anda hiçbir şey bilmiyoruz ama durumun iyi olmadığı açıktı."

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İstatistikler formundaki ciddi düşüşü ortaya koyuyor

Mainz karşısında ucuz atlatılan pozisyon, bir dönem dünyanın en iyi kalecisi olarak görülen Neuer'in giderek uzayan hata listesinin son halkasıydı. Geçen ay Augsburg karşısında yaptığı hata, Robin Fellhauer'in henüz sekizinci saniyede Bundesliga tarihinin en hızlı golünü atmasına yol açmıştı.

Opta verileri, Neuer'in güvenilirliğindeki belirgin düşüşü ortaya koyuyor. Augsburg karşısındaki hata, kalecinin son 17 lig maçında gole yol açan beşinci hatasıydı. Bu, her 3,4 maçta bir böyle hata yaptığı anlamına geliyor. Neuer'in alışılmış standartlarına göre bu büyük bir düşüş. Bu son 17 maçlık dönemin öncesindeki 248 maçında ise gole yol açan yalnızca on hata yapmış, maç başına ortalama bir hata için 24,8 maç geçirmişti.

Kane'in asistleri Bayern'i zirvede tuttu

Neuer'e ilişkin endişelere rağmen Bayern, ligde deplasmandaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. Harry Kane gol atamadı ancak Joshua Kimmich ve 18 yaşındaki Lennart Karl'ın gollerine asist yaptı. Bu galibiyetle 21 puana ulaşan Bayern, averajla Borussia Dortmund'un önünde Bundesliga'nın zirvesindeki yerini korudu.