İspanyol basınında yer alan haberler, Brezilyalı Vinicius Junior'ın 2024/2025 sezonu sonunda ilkesel bir anlaşmaya varılmasına rağmen, Real Madrid yönetiminin sözleşme yenilemesi için sunduğu teklifleri reddettiğini doğruladı.

Oyuncunun anlaşmadan geri adım atması, Kylian Mbappe'nin takıma katılmasının ardından maaşını artırma çabasından kaynaklandı. Mbappe, ilk takımın yıldızı haline gelirken Vinicius'un rolünü ikinci plana itti. Oyuncu o günden bu yana Fransız yıldızla aynı mali muameleyi talep ediyor.

"Diario AS" gazetesinin haberine göre Vinicius, Mbappe'nin takıma katılırken aldığı imza bonusuna denk bir yenileme bonusunun yanı sıra imaj haklarından daha yüksek bir pay talep ediyor. Ancak Real Madrid nihai teklifini sundu ve tutumundan taviz vermiyor.

Oyuncunun, Real Madrid'in onayı olmadan herhangi bir kulüple görüşmesine olanak tanıyan serbest döneme girmesine yalnızca dört ay kaldı.

Tırmanan gerginlik

İki taraf arasındaki gerginlik, Mbappe'nin Real Madrid'deki ilk sezonunun ardından başladı. Gazeteci Aritz Gabilondo, "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programında, ilk anlaşmazlığın Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşandığını, Vinicius'un Xabi Alonso'nun kendisini yarı finalde yedek kulübesine oturtma kararına itiraz ettiğini, ardından teknik direktörün kararından geri adım attığını açıkladı.

O günden bu yana ilişki bozuldu ve bu durum, oyuncunun mevcut yaz transfer döneminde ayrılmasının kapısını aralıyor. Gazeteci Marcos Lopez ise şu yorumu yaptı: "Real Madrid, iki yıl önce ilk takımın yıldızı olan ikinci oyuncusunun, serbest döneme girmesine dört ay kala bu duruma gelmesine izin veremez."

Kulübün yenileme bonusuna bakışı

Real Madrid, Vinicius'a yenileme bonusu vermeyi reddediyor; bunu kabul etmesinin Bellingham, Valverde ve diğerlerinden de benzer talepler gelmesinin önünü açacağını değerlendiriyor. Gabilondo, Mbappe ve Paris Saint-Germain örneğine değinerek "Bu tür işler iyi bitmez." dedi.

Ayrıca Vinicius'un artık Mbappe'ninkine benzer bir sözleşme talep edebilecek konumda olmadığını da ekledi: "Real Madrid'in geleceğe dönük projesinden bahsediyoruz ve Vinicius iki yıl önceki oyuncu değil. Kulüp devasa bir sözleşme sunuyor, ancak Neymar ve Barcelona'da yaşananın aksine, oyuncunun seviyesi düşüyor."