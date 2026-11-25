AC Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, hem ligde hem de Avrupa'da istikrarlı olmanın gerçekten üst düzey bir takım hâline gelmenin tek yolu olduğunu söyleyerek oyuncularından daha fazlasını istedi. Milan, perşembe günü Olympiacos ile karşılaşmak üzere Atina'ya gidecek. Takımın Avrupa'daki son performansı, San Siro'da beklenen seviyenin oldukça uzağında.

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Amorim, Milan'ın gelişimi için çıtayı belirledi

Amorim, Serie A'da Frosinone'yi 5-1 gibi farklı bir skorla yenmesinin ardından AC Milan'ın rehavete kapılmasını istemiyor. Portekizli teknik adam, ligde sonuçlar iyileşse de Milan'ın Avrupa Ligi'ndeki durumunun hassas olduğunun farkında. Takım, üç puanla 28. sırada yer alıyor.

Atina deplasmanına hazırlanan takımın acilen geliştirmesi gereken alanları anlatırken Amorim açık konuştu. Maç öncesi basın toplantısında, “ Hücumun son bölümünde kendimizi geliştirmemiz gerektiği bir gerçek ” dedi. “Yapabileceğimiz tek şey, oyun ilkelerimizi geliştirmek. Bu küçük noktalarda ilerlemeliyiz ve oyuncularıma ancak böyle yardımcı olabilirim. Olympiacos maçı, Frosinone maçından farklı olacak; tıpkı Cagliari maçından da farklı olacağı gibi. Savunmamızda bile gelişmemiz gerekiyor. Neredeyse her maçta gol yedik, dolayısıyla geliştirmemiz gereken bir başka alan da bu.”

Milan'ın bu sezon Avrupa'daki performansı, bitiricilik eksikliği ve savunma hataları nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. RB Salzburg karşısındaki tek 4-0'lık galibiyet dışında İtalyan devi, Bournemouth, Benfica ve Ferencvaros'a gol atamadan yenildi.

Büyük sakatlık krizinin üstesinden gelmek

Giderek uzayan sakatlık listesi, Amorim'in sahanın her bölgesindeki seçeneklerini azaltarak önündeki görevi çok daha zor hâle getiriyor. AC Milan, birçok as oyuncusundan yoksun kalacak. Luka Modric, Strahinja Pavlovic, Francesco Camarda ve Davide Bartesaghi, sakatlar arasına katılan son isimler oldu. Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Alexis Saelemaekers ve Pietro Terracciano da zaten sakat. Bu durum, sezonun kritik bir döneminde kadroyu oldukça daraltıyor.

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Bu eksiklere rağmen Amorim, kadro derinliğinin yetersizliğini başarısızlık için geçerli bir gerekçe olarak kabul etmiyor. “İyi bir takım olmak için hem ligde hem de Avrupa'da iyi sonuçlar almalısınız” diye ısrar etti. “İyi bir takım olmanın tek yolu bu. Özellikle Milan'da bunu başarmalıyız. İşlerin ters gitmesini her zaman bekliyorum çünkü durumun değişmesi için çok az şey yeterli. Oyuncularıma anlatmaya çalıştığım da bu; çünkü işler her zaman böyle gitmeyecek. Bir sürecin başındayız ve herkese ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Pavlovic'i, Modric'i, Saelemaekers'i ve Chukwueze'yi kaybettik. Herkes hazır olmalı çünkü büyük kulüplerde mazerete yer yok. Buna hazır olmalıyız. Avrupa'daki bütün bu maçları rotasyon yaptığımız için kaybettiğimize inanamıyorum.”

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Georgios Karaiskakis Stadyumu'ndaki zorlu sınav

Olympiacos, eksiklerle mücadele eden Milan için zorlu bir rakip. Yunan ekibi, ilk dört maçından topladığı 10 puanla Avrupa Ligi sıralamasında altıncı. Jagiellonia, Marsilya ve Sparta Prag'ı mağlup eden Olympiacos, son maçında ise Rennes deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.

Milan'ın teknik direktörü, rakibinden övgüyle söz ederken kilit oyuncuların yokluğunda kendi takımındakilerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. “Güçlü bir takım. Özellikle evlerinde agresif oynuyorlar. Burada iki kez oynadım ve benim için zordu. Teknik direktörlerini ve ne yapmak istediğini biliyorum. Kompakt ve pozitif bir futbol oynuyorlar. 4-3-3 dizilişini kullanıyor, çok değişiklik ve rotasyon yapıyorlar. Jota ve birçok Portekizli oyuncuları var. Güçlü bir takım ve taraftarlarının önünde zor bir maç olacak. Chiquinho çok yetenekli ama çok fevri. Umarım yarın iyi oynar ve önünde harika bir kariyer olur.”

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Şampiyonluk hayalini sürdürmek

Şu an önceliği Avrupa olsa da Amorim, kulübün ligdeki hedeflerinden vazgeçmiş değil. Milan, Serie A'da 27 puanla dördüncü sırada ve lider Lazio'nun beş puan gerisinde. İlk sezonunun zorluklarına ve mevcut sakatlık krizine rağmen Milan'ın şampiyonluk yarışında kalabileceğine inanıyor. Yarış hakkındaki görüşü sorulduğunda kararlıydı: “Fikrimi değiştirmedim. Bu yıl zor ama mücadele etme şansımız olursa bunu yapacağız.”

Son dönemde birkaç teknik direktöre Grand Theft Auto VI'nın çıkışı ve oyuncuların merakla beklenen bu oyuna ayırdığı zaman soruldu. Amorim de tercihini açıkça belirtti. “Oyuncularımın sosyal medyada gezinmek yerine her gün o oyunu oynamasını tercih ederim” dedi. “Sosyal medya ve bunların hepsi, zaten benden daha fazla eleştiriyle yaşayan oyuncular için çok zor. Frosinone maçından sonra hiçbir şey okumadım çünkü hayatımı böyle yaşamak istiyorum.”