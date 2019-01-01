"İyi bir oyuncuysanız Manchester United'a gelmek istemezsiniz"

Sir Alex Ferguson'un gidişinden beri Manchester United'ın eski cazibesini yitirdiği söyleniyor. Hem de eski golcüleri tarafından.

Premier Lig'in bitimine 2 hafta kala evinde 'ye evinde 2-0 mağlup olan , eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu eleştirilerin en sertlerinden biri, tanıdık bir isimden geldi.

1993-2006 yılları arasında Manchester United forması giyen ve birçok kupa kazanan eski golcü Roy Keane, eski takımı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Şimdilerde Nottingham Forest'ta asistan antrenörlük yapan Keane, Manchester United'ın eskisi kadar gözde bir takım olmadığını söyledi.

"Beni endişelendiren şey, takımın 2 stoper ve 2 bek oyuncusuna ihtiyacı var. Yani ilk 11'de başlayacak 4 oyuncu lazım. Peki, son kararı kim verecek? Perde arkasında bir kaos ortamının var olduğu hissine kapılıyorsunuz. Ed Woodward'ın çok fazla eleştirildiğini biliyorum. Yeni oyuncular alınırken scouting bölümünün ve Solkjaer'in son sözü söyleme hakkı olacak mı? Ondan emin değilim. Çünkü eski teknik direktörlerle konuşursanız bu konuda büyük bir problem yaşadıklarını görürsünüz."

"Ayrıca, hangi oyucuyu alacaksınız kli? Hangi yıldız futbolcu United'a gelmek isteyecek? Futbolcu olduğum zamanlarda, özellikle son 2 sezonumda bir futbolcunun Manchester United'a gelme ihtimalinin olduğunu duysam ona, 'Mutlaka gitmelisin' derdim. Evet, Manchester United harika bir takım. Ancak şimdiki futbolcular büyük kupalar kazanmak istiyor. İyi bir oyuncuysanız United'a gelmek istemezsiniz çünkü kupa kazanabileceğiniz daha iyi takımların var olduğunu bilirsiniz."