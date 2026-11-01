Romeo Lavia, Chelsea'nin Manchester United karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin, Premier Lig sezonunun kalan bölümü için hedeflerini güçlü biçimde ortaya koyduğunu söyledi. Belçikalı orta saha oyuncusu, Chelsea'nin kısa süre önce kupadan elenmesinin yarattığı hayal kırıklığını geride bıraktığı Stamford Bridge'deki maçta kilit rol oynadı.

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Kupa hayal kırıklığının ardından toparlanma

Chelsea, cumartesi günü Stamford Bridge'de disiplinli ve enerjik bir performansla United'ı yenerek etkileyici bir şekilde yeniden galibiyetle tanıştı. Bu galibiyet, United maçı öncesinde zorlu bir hafta geçiren Chelsea için gerekli bir yanıttı. Premier League'de Tottenham'a alınan yenilgiyi, Liverpool karşısında penaltılarla elendikleri ve büyük hayal kırıklığı yaşadıkları Carabao Cup maçı izlemişti. İlk fırsatta yeniden kazanmak takımın özgüvenini tazeledi ve Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı sağlayan sıralara taşıdı.

„Bu çok önemli bir maç ve önemli bir galibiyetti. Takımın ortaya koyduğu çabanın harika olduğunu düşünüyorum. İlk 11'de başlayanlardan sonradan oyuna girenlere kadar herkes kendini maça verdi. Bence bu, bizi bekleyenler açısından iyi bir mesaj. İlk yarıda buldukları pozisyonların bizim hatalarımızdan kaynaklandığı oldukça açıktı. Bazen kontrol bizdeyken işleri biraz aceleye getirdik. Bu yüzden devre arasındaki mesaj, ikinci yarıda bu küçük ayrıntıyı düzeltmek ve bunun dışında hiçbir şeyi değiştirmemekti,“ diye konuştu Lavia, kulübün resmî internet sitesinde.

Orta sahadaki etkileyici performans kritik puanları getirdi

Gol perdesi, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra Lavia'nın United atağını zamanlaması kusursuz bir müdahaleyle kesmesinin ardından açıldı. Orta saha oyuncusu hiç vakit kaybetmeden topu Morgan Rogers'a aktardı. Rogers, konuk ekibin savunmasının merkezinden ilerleyip etkili bir vuruşla takımını öne geçirdi. Cole Palmer daha sonra penaltıdan farkı ikiye çıkararak Londra ekibinin hak ettiği galibiyeti perçinledi.

Sakatlığı nedeniyle kenarda geçirdiği sıkıntılı dönemin ardından ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya devam eden Lavia için bu maç kişisel bir başarıydı. „Benim görevimin, önümdeki ve çevremdeki diğer oyuncuların işini kolaylaştırmak olduğunu söylemeyi seviyorum. Bunu yapabildiğim ve takımın güzel bir galibiyet almasına yardımcı olduğum için mutluyum. Kendimi çok rahat hissediyorum. Her zaman söylediğim gibi, haftalardır kulüpteki ve antrenman tesisindeki herkesle birlikte yürüttüğümüz, dışarıdan görülmeyen çok fazla çalışma var. Bunların karşılığını vermesinden çok mutluyum. Umarım böyle devam eder,“ dedi Lavia.

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Savunmada sağlamlık ve taktik disiplin

Galibiyetin kilit noktalarından biri, Xabi Alonso'nun son dönemdeki savunma hatalarının ardından öncelik olarak vurguladığı, gol yemeden maçı tamamlamaktı. Chelsea, ikinci yarıda savunmasını sıkılaştırıp basit hataları azaltarak United'ı düşük olasılıklı şutlarla sınırladı ve orta sahadaki kontrolünü korudu. Lavia'nın orta sahadaki takım arkadaşlarıyla uyumu, maçı galibiyetle bitirmek için gereken istikrarı sağladı. Bu performans, takımın bu sezon daha önce oynadığı bazı önemli maçlarda eksik kalan olgunluğu ortaya koydu.

„Bence bunu başardık ve gol de yemedik. Dolayısıyla çok iyi bir galibiyet. Kazandığımız için çok mutluyuz ama meseleleri gereğinden fazla irdelemiyoruz. Tamamen odaklanmış durumdayız ve bunun bir süreç olduğunu biliyoruz. Güzel bir gün, ancak böyle bir performans neler yapabileceğimize dair iyi bir mesaj,“ diye ekledi Belçikalı oyuncu.

Kış öncesinde ivme kazanmak

Lavia'nın sadece dört gün içinde iki maçta da 90 dakika sahada kalmasının ardından fiziksel durumuna ilişkin endişeler geride kalmış görünüyor. Chelsea, son dört lig maçından üçünü kazanarak ilk dört mücadelesindeki yerini korudu. Takımın şimdi toparlanmak, taktik ayrıntılar üzerinde çalışmak ve sıradaki lig maçı öncesinde ivme kazanmak için antrenman sahasında kesintisiz bir haftası var. Tüm gözler, 8 Kasım'da Sunderland ile karşılaşmak üzere kuzeye yapılacak yolculuğa çevrildi. Chelsea, yedi günlük yoğun hazırlığını etkileyici bir performansa dönüştürerek deplasmanda üç puanı almak isteyecek.