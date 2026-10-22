Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, takımın oyuncusu Bukayo Saka'nın dün çarşamba günü yaşadığı sakatlık konusundaki endişeyi artırdı.

Bukayo Saka, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Arsenal-Bayern Münih maçının başlamasından birkaç dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etti.

Sakatlık Arsenal için ağır bir darbe oldu ve Mikel Arteta'nın durumu endişe verici olarak nitelendirmesinin ardından sakatlığın niteliğine dair kaygılar arttı.

Saka, sahayı terk ederken teknik direktör Mikel Arteta ile kısa bir konuşma yaptı ve uyluğunu işaret etti.

Maçın ardından gazetecilere konuşan Arteta şunları söyledi: "Onlar (sağlık ekibi) biraz endişeli."

"The Sun" gazetesine göre şu açıklamayı yaptı: "Bir oyuncunun çok şiddetli bir ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalması asla iyi bir haber değildir, ancak ne olacağını görmek için beklememiz gerekiyor."

Gazetenin çektiği özel görüntülerde Saka, Allianz Arena'yı terk ederken topallarken görüldü; üzgün görünse de herhangi bir yardım ya da koltuk değneği kullanmadan yürüyebiliyordu.