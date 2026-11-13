Thomas Tuchel, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet almasının ardından takımının mental gücünü övdü. Konuk ekibin beraberliği yakalamasına yol açan kısa süreli konsantrasyon kaybına rağmen teknik direktör, oyuncularının kontrolü yeniden ele geçirip Wembley'de galibiyet golünü bulmasından memnun kaldı.

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Tuchel gelişmesi gereken alanları belirledi

Tuchel, oyuncularının gösterdiği mücadeleye övgüde bulunmakta gecikmedi. Wembley'de farklı duyguların yaşandığı gecenin ardından İngiltere üç puanı alsa da Alman teknik adam, sonuca ulaşmak için zaman zaman istikrarsız bir oyunun üstesinden gelmek zorunda kaldıklarını belirtti. Morgan Rogers'ın etkileyici açılış golünün ardından İngiltere, Hırvatistan'ın yeniden maça ortak olmasına izin verdi. Harry Kane ise penaltıdan attığı golle takımını rahatlattı.

Performansı değerlendiren Tuchel, İngiltere'nin zaman zaman üstün oynamasına rağmen maçın hiç de kolay geçmediğini kabul etti. İngiltere Teknik Direktörü, “İyi bir galibiyet,” dedi. “Bu galibiyeti çok istiyorduk ve bence hak ettik. İyi bir rakibe karşı zorlu bir mücadeleydi. Oyuna girmemiz biraz zaman aldı ama 15 dakikadan sonra iyi oynadık. Golü bulduk, daha iyi ve daha özgüvenli oynamaya başladık. İyi ataklar yaptık ve gole yaklaştığımız pozisyonlar yakaladık.”

Maçın ortasındaki düşüşe değindi

Karşılaşmada öne çıkan konulardan biri, ilk yarının sonları ile ikinci yarının başları arasındaki oyun kalitesindeki düşüştü. Petar Sucic'in beraberlik golü Wembley'deki seyircileri kısa süreliğine şaşkına çevirmeden önce İngiltere maçı rahat biçimde kontrol ediyor gibi görünüyordu. Tuchel, takımının oyununda ortaya çıkan teknik hataları eleştirmekten kaçınmadı. Konsantrasyon eksikliğinin, fırsatları değerlendirmesini bilen Hırvatistan karşısında kendilerine neredeyse pahalıya mal olacağını belirtti.

Tuchel sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk yarının sonunda biraz özensiz oynadık ama ikinci yarıya çok iyi başladık. İkinci golü atamadık, duran toptan gol yedik ve ardından iyi bir reaksiyon gösterdik. Çok sayıda pozisyon yarattık, üçüncü golü atacak kadar fırsat bulduk. Tehlikeli duran topları olduğu için maç her an çekişmeli ve zorlu bir hâl alabilirdi. Ama istediğimiz sonucu aldık. Bu önemliydi çünkü Harry için özel bir geceydi ve galibiyet golünü attı. Bu yüzden mükemmel bir akşam oldu.”

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Kane için önemli bir dönüm noktası

Karşılaşma, millî formayı 126. kez giyen Kane için önemli bir dönüm noktasıydı. Penaltıdan attığı gol, millî takımdaki 92. golü oldu ve İngiltere hücumunun kilit ismi olmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Tuchel, deneyimli forvetin bu özel geceye iki takım arasındaki farkı yaratan belirleyici katkıyla damga vurmasından özellikle memnundu.

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Teknik direktör, gecenin kendisini en çok memnun eden yönünün takımın yediği gole verdiği reaksiyon olduğunu belirtti. “O anda açıkça daha iyi takımdık. Devre arasından sonra çok güçlü başladık. Declan Rice güzel bir fırsat yarattı, onlar da topu çizgide engelledi,” dedi.

Teknik disipline odaklanıyor

Kane'in golünün yarattığı sevince rağmen Tuchel, geliştirilmesi gereken taktik ayrıntılara odaklanmayı sürdürüyor. Sahanın tehlikeli bölgelerinde yaşanan “kolay top kayıplarından” duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu kayıplar, Hırvatistan'ın baskı kurmasına imkân tanıdı. Kontrol ve isabete önem veren bir teknik direktör için bu basit hatalar, takımının ilerlerken aşması gereken bir sonraki engel.

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Tuchel sözlerini şöyle tamamladı: “Gol gelecek gibi hissediliyordu ama kendi yarı sahamızda yaptığımız bazı kolay top kayıpları ivmemizi biraz kesti. Teknik hatalar, konsantrasyon, sebebi ne olursa olsun. Yine de tehlikeli bir duran toptu ve bizim de bunda biraz payımız vardı. Ceza sahamızda sıkıntılı bir durum her zaman yaşanabilir. Önemli olan reaksiyon göstermekti ve bunu yaptık.”