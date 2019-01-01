Galatasaray

Ivan Zamorano: Galatasaray 2000 yazında beni istemişti

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Inter'in eski golcüsü Ivan Zamorano, İtalya'dan ayrılmadan önce Galatasaray'la görüştüğünü itiraf etti.

Şili futbolunun efsanevi oyuncularından Ivan Zamorano, 2000 yazında Galatasaray ile görüştüğünü; ancak Meksika'ya gitmeye karar verdiğini açıkladı.

Meksika'da yayım yapan TUDN' a konuşan Zamorano, "O dönemde kariyerimde radikal bir değişikliğe ihtiyaç duyuyordum. İtalya'da beş yıl boyunca oynadıktan sonra birçok teklif almıştım. Galatasaray da bunlardan biriydi. Kariyerimi orada bitirmemi istemişlerdi; ama ben Meksika'ya gitmeyi seçmiştim" dedi.

1996 - 2000 yılları arasında Inter'de oynayan Zamorano, ardından Club America'ya transfer olmuş ve Meksika takımında çıktığı 78 maçta 38 gol atmıştı.

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