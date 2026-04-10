Suudi Roshen Ligi'nde Al-Ahli ile Al-Fayha arasında oynanan tartışmalı maçın hakem kararını sorgulayan yeni bir video ortaya çıktı ve İngiliz forvet Ivan Toney'i yalan söylemekle suçlamaları çürütmüştür.

Al-Ahli, Çarşamba günü Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan Roshen Ligi'nin 29. haftasındaki maçta Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Tony ve Galeno, hakemlere sert bir şekilde saldırdı ve dördüncü hakemin kendilerine Roshen Ligi'ni değil, sadece Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmaları gerektiğini söylediğini iddia etti. Bu iddiayı, takımın Alman teknik direktörü Matthias Jaissle de doğruladı.

Ancak basın haberleri, maçtan sonra dinlenen hakemlerin ses kayıtlarında, dördüncü hakemin suçlu olduğunu veya bu cümleyi söylediğini kanıtlayacak hiçbir şey bulunmadığını doğruladı. Bu durum, ikilinin iddialarını yalanlıyor ve onları cezaya maruz bırakıyor.

Suudi gazeteci Velid Saeed, "X" sitesindeki resmi hesabından yeni bir video yayınladı ve bu videoda dördüncü hakem ile Al-Ahli kulübünün tercümanı arasında geçen diyaloğun ayrıntılarını ortaya koydu; bu da Tony'nin anlattıklarını doğruluyor.

Videoda, Al-Ahli'nin tercümanı oldukça öfkeli bir şekilde dördüncü hakeme hitap ederek şöyle diyor: "Sözlerin kaydedildi mi? Bize sadece Asya'ya odaklanın dediğinde, sözlerin kaydedildi mi?".

Yasle de diyalogun ardından şaşkın bir halde görünüyor ve "Bu delilik" diyor.

Hakemlik uzmanı Nawaf Shukrallah, Suudi spor kanallarına yaptığı açıklamada, maçlar sırasında hakemlerin kullandığı kulaklık sistemiyle ilgili olarak İngiliz forvetin yalan söylemediğinin kanıtlanabileceğini doğruladı.

Şükrullah, dördüncü hakemin istediği zaman kendi tarafında kapatabileceği bir kulaklığa sahip olduğunu açıkladı; zira dördüncü hakem maç boyunca teknik ekip ve oyuncularla sürekli iletişim halinde oluyor ve bu durum saha hakemini rahatsız edebilir.

Böylece, hakemlik uzmanına göre, dördüncü hakem Al-Ahli oyuncularına, özellikle de İngiliz forvet Ivan Tony'ye seslendiğinde kulaklığı kapatmış olabilir ve bu da ses kayıtlarında duyulmamasını sağlamıştır.

Bu beraberlik, Al-Ahli'nin Roshen Ligi şampiyonluğuna ulaşma şansını zorlaştırdı. Takım, bir maç eksiği olan lider Al-Nassr'ın 4 puan gerisinde, ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise 2 puan gerisinde kaldı.