Ivan Toney yargı kıskacında: Al Ahly forvetinin geleceğini tehdit eden kriz

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney, Londra'daki bir gece kulübünde bir adama saldırmakla suçlandığı davaya ilişkin yargı sürecini tamamlamak üzere önümüzdeki perşembe günü İngiltere'deki Southwark Taç Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Bu duruşma, takımının Suudi Roshn Ligi'nin 12. haftasında Al Shabab ile yapacağı karşılaşmadan yaklaşık 33 saat önce gerçekleşecek.

"BBC" ağının haberine göre, 30 yaşındaki Toney, geçen 6 Aralık'ta Soho bölgesindeki Wardour Caddesi'nde bulunan bir gece kulübünde Saber da Silva'ya kafa atıp yumruk attığı iddiasının ardından, gerçek bedensel yaralanmaya yol açan saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.

İngiliz forvet, daha önce Westminster Sulh Mahkemesi'ne çıkmış ve kendisine yöneltilen suçlamayla ilgili olarak suçsuz olduğunu savunmuştu.

Hâkim Bronwen Clarke'ın belirttiğine göre, davanın sulh mahkemesinde görülmesi mümkün olmasına rağmen, oyuncunun bir hâkim ve jüri karşısına çıkmayı seçmesi üzerine yargı süreci davanın Taç Mahkemesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

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İngiliz "Times" gazetesi, bu ayın ekim başında dinleme duruşmasının perşembe günü saat 12.30'da yapılacağının belirlendiğini bildirmişti. Bu da duruşmayı, Al Ahli ile Al Shabab arasında Riyad'daki "SHG Arena" stadında oynanması planlanan maçtan yaklaşık 33 saat öncesine koyuyor.

Toney, davayla ilgili süreci sürdürmek üzere belirlenen tarihte mahkeme karşısına çıkmak koşuluyla, şartsız kefaletle serbest bırakıldı. Al Ahli ise Suudi Ligi müsabakalarının yeni bir durağında Al Shabab ile karşılaşmaya hazırlanıyor.



