İngiliz Ivan Toney'nin Al Taawoun filelerine attığı iki gol, Al Ahli'nin galibiyetine yapılmış yeni bir katkıdan ibaret değildi. Bu goller, İngiliz golcünün Suudi Arabistan Roshn Ligi tarihinin en önemli golcüleri arasındaki yerini sağlamlaştıran olağanüstü rakamları da beraberinde getirdi. Toney, 2026-2027 sezonunda adını organizasyonun kayıtlarına yazmayı sürdürdü.

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Toney, 28 Kasım Cumartesi günü 13. hafta kapsamında oynanan maçta Al Ahli'nin Al Taawoun'u 3-1 yendiği karşılaşmanın en parlak yıldızlarından biri oldu. İngiliz forvet, ilk yarı bitmeden beraberlik golünü atarak takımının geriye düştüğü maçı değerli bir galibiyete çevirmesine katkı sağladı, ardından 72. dakikada penaltıdan ikinci golü kaydetti. Üçüncü golü ise 89. dakikada Brezilyalı Matheus Gonçalves attı.

Toney, Ronaldo'nun tarihi rekoruna ortak oldu

İngiliz golcünün pekiştirdiği en dikkat çekici rakam penaltılarla ilgili. Toney, Suudi Profesyonel Ligi'nde Al Ahli formasıyla attığı başarılı penaltı sayısını 27'ye çıkararak Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'yu yakaladı ve organizasyon tarihinde tek bir takımla en fazla penaltı golü atan ikinci oyuncu oldu.

Bu rakam, Toney'nin kritik vuruşlarda ne kadar güven gördüğünü ve baskıyla başa çıkma becerisini yansıtıyor. İngiliz forvet, gerek akan oyunda gerekse duran toplarda Al Ahli'nin gol yolunda en çok güvendiği silahlardan biri haline geldi.

Al Somah'ın rekoru düştü, Toney tarih yazıyor

Al Ahli golcüsünün başarıları Ronaldo'nun rekoruna ortak olmakla sınırlı kalmadı. Toney, 2014-2015 sezonundan bu yana kırılamayan tarihi bir rekoru da egale etmekle kalmayıp geride bıraktı ve Profesyonel Lig tarihinde tek bir sezonun ilk 13 haftasında en çok gol atan oyuncu oldu.

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Toney, Roshn Ligi'nin bu sezonunda gol sayısını 16'ya çıkararak, 2014-2015 sezonunun ilk 13 haftasında 15 gol atan Al Ahli'nin eski efsanesi Suriyeli Omar Al Somah'ın rekorunu geride bıraktı.

İngiliz golcü ayrıca son yedi maçın hepsinde fileleri havalandırarak bu sezonun en uzun gol serisine sahip oyuncular listesinin zirvesinde yer alıyor. Bu da sezon başından bu yana sergilediği büyük istikrarın açık bir göstergesi.

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Al Ahli, zirve yarışında Toney'ye çok şey borçlu

Toney'nin rakamları, Al Ahli'nin sonuçları üzerindeki doğrudan etkisi düşünüldüğünde ayrı bir önem kazanıyor. Al Taawoun galibiyetinin ardından puanını 27'ye çıkaran Al Ahli, dokuz galibiyet ve dört yenilgiyle Roshn Ligi puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor.

Ronaldo'nun rekoruna ortak olması, Al Somah'ın başarısını geride bırakması ve yedi maç üst üste gol atmayı sürdürmesiyle Toney, Al Ahli formasıyla olağanüstü bir sezon geçiriyor. İngiliz forvet, artık sadece golcü bir santrfor olmadığını, takımın üst sıralar yarışındaki en önemli kozlarından biri olduğunu kanıtlıyor ve önümüzdeki haftalarda da rekorların peşinden koşmayı sürdürmeyi hedefliyor.