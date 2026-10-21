Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Roshn Ligi'nde Al Khaleej'e karşı oynayacağı beklenen maça iki yabancı yıldızından yoksun çıkmak zorunda kalacak.

Al Ahli, yarın perşembe günü Cidde'deki Prens Abdullah El Faysal Spor Şehri Stadı'nda Roshn Ligi'nin on birinci haftasında Al Khaleej'i konuk edecek.

Suudi "El Riyadiyah" gazetesi, Al Ahli'nin bu maçı sakatlıkları nedeniyle Senegalli kalecisi Edouard Mendy ve Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno olmadan oynayacağını bildirdi.

Mendy, antrenmanlarda maruz kaldığı bir sakatlık nedeniyle geçen son milli ara döneminin sonundan bu yana Al Ahli'de forma giyemiyor; bu durum onu Roshn Ligi'ndeki Al Fateh ve Al Feiha maçları ile Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl maçından uzak tuttu.

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Buna karşılık Galeno, Suudi Roshn Ligi'ndeki Al Fateh maçında maruz kaldığı sakatlık nedeniyle Al Wasl ve Al Feiha'ya karşı oynanan son iki maçta Al Ahli'de yer almadı.

Bu gelişme, İngiliz forvet Ivan Toney'in, geçen hafta Al Feiha'ya karşı oynanan maçta forma giymesine engel olan sakatlığından iyileşerek Al Ahli antrenmanlarına geri dönmesiyle aynı döneme denk geliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Al Ahli 18 puanla Suudi Ligi puan tablosunda beşinci sırada yer alıyor ve lider Al Qadsiah'ın 7 puan gerisinde bulunuyor; ancak "El Raki" bir maç eksiğiyle bu konumda.