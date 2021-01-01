Ivan Rakitic: Messi'nin asla kazanamayacağı bir kupaya sahibim

Sevilla'nın Hırvat futbolcusu Ivan Rakitic Barcelona forması giydiği günlere değinirken, Lionel Messi ile yaşadığı bir anıyı paylaştı.

Kariyerindeki ikinci Sevilla dönemini yaşayan Hırvat futbolcu Ivan Rakitic takımının Barcelona ile oynadığı Kral Kupası rövanş karşılaşması öncesinde eski takım arkadaşı Lionel Messi ile şakalaştı. La Liga TV'ye verdiği röportajda Sevilla ile kazandığı UEFA Avrupa Ligi kupasına gönderme yapan Rakitic'in bu şakası futbolseverleri gülümsetti.

Bu sezon Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Rakitic takımıyla 34 maçta forma giyerken Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için verdiği ilk dört mücadelesinin de en önemli oyuncularından biri olmayı başardı.

Başarılar altın tepside sunulmadı

Kral Kupası karşılaşması öncesinde Barcelona'da geçirdiği zamana da değerlendiren Rakitic kendisini ayrıcalıklı hissettiğini söyledi:

Barcelona'da Xavi, Iniesta ve Messi gibi oyuncularla aynı soyunma odasını paylaştım.

Kulübe ilk geldiğimde her şeyi kazanmış oyuncularla bir aradaydım ama daha fazlasını kazanmak için hissettikleri açlık inanılmazdı. Xavi ve Iniesta ile birlikte antrenman yapmak harikaydı. Bana çok şey kattılar.

Messi ve diğerlerine hiçbir şey altın tepside sunulmadı. Her şeyi çalışarak elde ettiler ve bu bir tesadüf değil. Birbirimize güvenirsek hiç kimsenin bizi yenemeyeceğini biliyorduk.

Barcelona forması giydiği dönemde Messi ile arasında geçen bir diyaloğu da paylaşan Rakitic, "Ona her şeyi kazandığını ama benim onun asla kazanamayacağı UEFA Avrupa Ligi'ne sahip olduğumu söyledim" dedi.

Emery vurgusu

Sevilla'daki ilk dönemine de değinen Rakitic o dönemki teknik direktörü Unai Emery ile güçlü bir ilişkisi olduğunu söyledi:

Emery ile geçen 2013-2014 sezonunda kadromuzda 15 ya da 16 yeni oyuncumuz vardı. Sezonu dokuzuncu bitirmiş ve zor da olsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ettik.

Başımıza onun gibi bir hocanın olması önemliydi. Daha büyük ya da daha güçlü bir takımın her zaman kazanmak zorunda olmadığını söyleyerek bizi rahatlatmıştı.

Bu felsefeye inanarak çalıştık ve bu doğrultuda gelişerek UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayı başardık.