Ivan Jovanovic, Hollanda karşısındaki ağır yenilginin Yunanistan'ın canını uzun süre yakacağını kabul etti

Yunanistan Teknik Direktörü Ivan Jovanovic, takımının Amsterdam'da Hollanda'ya 7-0 yenilmesinin ardından derin hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Jovanovic, oyuncuların yenilginin boyutunu kabullenmekte zorlandığını ve ağır skorun takım içinde olumsuz bir atmosfer yarattığını kabul etti.

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Amsterdam'da ağır darbe

Jovanovic, maç sonu kısa röportajında ve ardından düzenlenen basın toplantısında hayal kırıklığını gizleyemedi. Oyuncularının performansından gözle görülür biçimde sarsılmıştı. Teknik direktör, yenilginin psikolojik etkisini aşmanın en büyük engel olacağını vurguladı. Jovanovic, hem Amsterdam'daki tribünlerde bulunan hem de maçı evinden izleyen taraftarların ortaya konan oyundan büyük hayal kırıklığı duyduğunu kabul etti.

Jovanovic, Alpha TV'ye yaptığı ve Kathimerini tarafından aktarılan açıklamada şunları söyledi: “Henüz çok erken, büyük bir hayal kırıklığı var. Pek çok insanı hayal kırıklığına uğrattık. Hem burada olanları hem de bizi izleyenleri. Önümüzdeki üç gün içinde, bir sonraki maça kadar yeniden tatmin edici bir duruma gelmemiz çok önemli olacak. Hollanda ile oynadığımız bu maç, hâlâ çok çaba göstermemiz gerektiğini gösterdi. Bu maç canımızı yaktı ve uzun süre daha yakacak…”

Hollanda'nın üstün oyunundan çıkarılacak dersler

Maçın gidişatını değerlendiren Jovanovic, erken geriye düştükten sonra takımının hiçbir zaman rahat bir görüntü vermediğini belirtti. Bu performansı, Yunanistan'ın daha fazla direnç gösterdiği son maçlarla kıyaslandığında yetersiz buldu. Teknik direktör, Hollanda ritmini bulduktan sonra takımının kolay bir hedef hâline geldiğini ve golleri durdurmak için gereken direnci gösteremediğini kabul etti.

Jovanovic şöyle açıkladı: “Bizim açımızdan çok kötü geçen bir maçın hemen sonrasındayız. Böyle yenilgiler tüm takımı çok olumsuz etkiliyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Sırbistan maçına hazırlanmak için çaba göstermemiz gerekecek. Bu sonuç, istemediğimiz bir hava yaratıyor. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyorduk ama iyi hazırlanmamıştık. İlk 20 dakikadaki 3-0'lık skor, maç boyunca atlatamadığımız küçük bir ‘şok’ oldu.”

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“Bu maçın, evimizde oynadığımız maçın ikinci yarısının devamı olduğunu varsayarsak, maça hazır değildik. Bir süre sonra Hollanda için kolay bir hedef hâline geldik. Hepimiz için zor bir dönem. Çok zayıf kaldığımız bir maçtı. Hazırlanmamız gerekenlere hazırlanmamıştık. Maçın gidişatı da bunu doğruluyor. Bütün bu takımların seviyesine çıkmaya çalışıyoruz. Diğer maçlarda rekabetçi olduğumuzu kanıtladık.”

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Skorun sonuçları

Teknik direktör, böylesine ağır bir sonucun millî takımın itibarı ve konumu üzerinde kalıcı etkileri olacağının tamamen farkında. Kaybedilen puanların ötesinde, yenilginin şekli takımın daha önce yakaladığı ivmeye de zarar verdi. Jovanovic, sonucun acısı henüz bu kadar tazeyken ileriye bakmanın zor olduğunu açıkça kabul etti.

Teknik direktör, “Bu senaryo hiç de hoş değil. Hem puan hem de performans açısından her bakımdan çok ağır bir yenilgi aldık. Bu koşullar altında hemen ertesi günü düşünmek elbette hiç de kolay değil. Hem skorun büyüklüğü hem de sahadaki görüntümüz açısından bu yenilginin sonuçlarını mutlaka yaşayacağız” dedi.

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Sırbistan sınavına odaklanmak

Takımın üzerindeki olumsuz havaya rağmen millî maç takvimi soluklanma fırsatı sunmuyor. Yunanistan şimdi Sırbistan'la karşılaşmak üzere deplasmana gidecek. Jovanovic bu maçı, takımın görüntüsünü düzeltmesi açısından hayati görüyor. Kadronun daha etkili biçimde mücadele etmenin bir yolunu bulabileceğini ve Amsterdam'daki felaketin ardından bir nebze olsun itibarını kurtarabileceğini umuyor.

Jovanovic sözlerini şöyle tamamladı: “Üç gün sonra önemli bir maçımız var. Bugünkü performansımız ve sonuç nedeniyle bu iki üç günün kolay geçmeyeceği kesin. Ama Sırbistan maçında daha iyi bir sonuç elde etmeye çalışabilmek için görüntümüzü düzeltmeye çalışacağız…”