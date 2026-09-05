İttihat, Hac Musa transferinin başarısız olması ihtimaline karşı alternatif plan hazırladı

İttihad kulübü, Feyenoord'un Cezayirli kanat oyuncusu Anis Hadj Moussa'yı transfer etme girişimlerinden vazgeçmedi. Suudi kulüp, mevcut transfer döneminde oyuncunun hizmetlerini almak için nihai bir teklif sundu; ancak vaktin darlığı ve müzakerelerin karmaşıklığı, "El-Amid"i transferin tamamlanamaması ihtimaline karşı bir alternatif hazırlamaya yöneltti.

Raporlara göre İttihad, kendisi de Feyenoord'dan ayrılmak isteyen Hadj Moussa'yı kadrosuna katmak için 40 milyon euro değerinde bir teklif sundu. Oyuncu, kulüp yönetimine yeni bir deneyim yaşamak istediğini bildirmiş olması, transferin şu anda etrafındaki zorluklara rağmen sürme şansı tanıyor.

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24 yaşındaki Hadj Moussa, Cezayir Milli Takımı ile 18 uluslararası maça çıktı. Futbol kariyerine Fransa'da Lens akademisinde başladı, ardından 2024 yılında Feyenoord'a transfer olarak kariyerini Hollanda sahalarında sürdürdü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İttihad'ın Hadj Moussa transferini tamamlamak için hâlâ çalıştığını, ancak aynı zamanda Feyenoord ile müzakerelerin başarısız olması ve zamanında anlaşmaya varılamaması ihtimaline karşı başka bir seçeneğe yönelmeye başladığını doğruladı.

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Romano şunları yazdı: "İttihad, yeni bir kanat oyuncusu olarak Anis Hadj Moussa'yı transfer etme girişimi üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Feyenoord ile yakın zamanda bir anlaşmaya varılamazsa İttihad, Zenit oyuncusu Luiz Henrique'ye yönelecek ve transferle ilgili ilk temaslar şimdiden başladı."

Bu hamle, İttihad yönetiminin yeni bir hücum transferini garantilemeden Ocak transfer döneminin son saatlerine ulaşmak istemediğini yansıtıyor; özellikle takımın kanatlardaki seçeneklerini güçlendirme ihtiyacı göz önüne alındığında, Hadj Moussa şu an için birinci hedef konumunda yer alırken, Brezilyalı Luiz Henrique hazır bir yedek plan olarak bekliyor.

Böylece önümüzdeki saatler, İttihad'ın yeni kanat oyuncusunun kimliğini belirlemede belirleyici oldu; ya "El-Amid" yönetimi Feyenoord'u 40 milyon euroluk teklifi kabul etmeye ve Hadj Moussa'nın transferini tamamlamaya ikna etmeyi başaracak ya da transfer piyasası kapanmadan pusula hızla Luiz Henrique'ye dönecek.