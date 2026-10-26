İttihad'ın teknik direktörü Jens Fiessing, takımının Özbekistan ekibi Neftçi Fergana karşısında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in üçüncü haftasında 2-1 kazandığı maçın zorluğunu kabul ederek, takımının güçlü bir rakiple karşı karşıya geldiğini ve ilk yarıda bazı sorunlar yaşadığını vurguladı.

Fiessing, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İttihad'ın birçok gol fırsatı yaratmasının ardından karşılaşmayı daha iyi bir skorla bitirebileceğini ancak bu fırsatları gerektiği gibi değerlendiremediğini belirterek şunları söyledi: "Zor bir galibiyetti, güçlü bir rakip karşısında zorluklar yaşadık ve ilk yarıda bazı sorunlar çektik."

İttihad'ın teknik direktörü, takımının maçı daha kolay hale getirebilecek birçok fırsatı harcamasına rağmen sonuçtan memnun olduğunu ekledi ve sonuçta en önemli şeyin üç puanı alıp galibiyetle ayrılmak olduğuna dikkat çekti.

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Fiessing, maçta yaşanan hataya da değinerek, futbolda hataların gerek kendi tarafından gerekse hakem tarafından olabileceğini açıkladı; ancak takımın gol yedikten sonraki tepkisinin, skorda geri dönüp karşılaşmayı kendi lehine çevirme kabiliyetinin önemini vurguladı.

İttihad'ın teknik direktörü, takımının değerlendirmesi halinde maçın son dakikalarında zor hesaplara girmesini engelleyecek birçok fırsatı harcadığını kabul etmesine rağmen galibiyetten duyduğu büyük mutluluğu vurgulayarak açıklamalarını tamamladı.

İttihad, galibiyeti son dakikada Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'nin direkt serbest vuruştan attığı golle elde etmişti.