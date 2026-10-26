Joy 21 Yaş Altı Elit Ligi'nin sekizinci haftası, üst sıralarda güçlü mücadelelere ve önemli değişikliklere sahne oldu. Ittihad olumlu performanslarını sürdürerek liderliğini korurken, Ahli farklı bir galibiyetle dengesini yeniden buldu, Taawoun ise Ittifak karşısında aldığı büyük galibiyetle haftanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Haftanın sonuçları, birden fazla takımın liderle arasındaki farkı azaltma çabasıyla üst sıralardaki rekabetin kızıştığını teyit etti. Hücum ağırlıklı karşılaşmalar ise dikkatleri üzerine çekti; ister Taawoun'un ezici galibiyeti olsun, ister Hilal ile Feth karşılaşmasını belirleyen beraberlik.

Ittihad liderliği tek başına sürdürüyor, Ahli takibini bırakmıyor

Ittihad, Neom engelini tek golle aşmayı başardı ve puanını 22'ye yükselten üç değerli puan topladı. Böylece Joy Elit Ligi'nin zirvesindeki konumunu güçlendirdi ve turnuvadaki olumlu sonuç serisini sürdürdü.

Buna karşılık Ahli, Damak'ı 3-1 mağlup ederek galibiyet nağmesini hızla yeniden yakaladı. Böylece 18 puana ulaşarak ikinci sıraya yerleşti ve dört puan farkla Ittihad'ı takip etmeyi sürdürdü. Zirve yarışında yeni değişiklikler getirebilecek önümüzdeki haftalar bekleniyor.

Taawoun güçlü vurdu, Hilal ile Feth berabere kaldı

Sekizinci haftanın en dikkat çekici sonucuna imza atan Taawoun oldu. Ittifak'ı kendi sahasında 5-1 mağlup eden takım, bu galibiyetle puan tablosunda güçlü bir ivme yakaladı ve puanını 15'e yükseltti. Bir de ertelenmiş maçı bulunan Taawoun, üst sıralar için verdiği mücadeledeki iddiasını güçlendirdi.

Hilal ile Feth karşılaşması ise 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Her iki takım da üç puanı alamadı ve üst sıralar yarışındaki hesaplarını etkileyen bu karşılaşmadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuç, rakiplerine puan tablosunda ilerlemeyi sürdürme fırsatı verdi.

Gol krallığı yarışı İsa ile Gamdi arasında kızışıyor

Bireysel rekabet düzeyinde ise turnuvanın gol krallığı için mücadele sürüyor. Ittifak oyuncusu Muhammed el-İsa 8 golle önde giderken, onu bir gol farkla ve 7 gole ulaşan Ittihad oyuncusu Ammar el-Gamdi takip ediyor.

Haftalar ilerledikçe bu rekabet ek bir önem kazanıyor; özellikle genç yeteneklerin parlaması ve dikkat çekici hücum performansları sergileme kabiliyetleri göz önüne alındığında. Sekizinci haftanın sonuçları liderlik yarışında Ittihad'a avantaj sağlarken, Ahli ve Taawoun en önde gelen takipçiler arasında kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki karşılaşmaların takımların sıralamasında ve gol krallığı yarışında ortaya çıkaracağı değişimler ise merakla bekleniyor.