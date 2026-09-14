Ittihad kapısından: Bounedjah, Asya Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir tarih yazıyor

Katar ekibi El Şamal'ın Cezayirli forveti Bağdad Bunecah, Suudi Arabistan kulübü İttihad karşısında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te yeni bir tarih yazdı.

İttihad, bugün pazartesi günü, Asya turnuvasının lig aşamasındaki ilk hafta karşılaşmasında Hor'daki Beyt Stadı'nda El Şamal'a konuk oldu.

Bunecah, karşılaşmanın 63. dakikasında İttihad'ın ceza sahası içinde yerden gelen pası aldıktan sonra sol ayağıyla vurarak El Şamal adına skoru açtı; top savunmaya çarptıktan sonra Sırp kaleci Predrag Rajković'in ağlarına gitti.

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Bu gol hem Cezayirli forvet için hem de El Şamal için tarihiydi; zira bu, Katar ekibinin turnuvadaki ilk maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit tarihinde attığı ilk gol oldu.

Ayrıca Bunecah, yaklaşık 3 yıl süren bir aranın ardından Asya turnuvasında yeniden gol atmış oldu; turnuvadaki son golünü 4 Aralık 2023'te, o zamanki takımı El Sad'ın Özbek ekibi Nasaf Karşı ile lig aşamasının sekizinci haftasında 2-2 berabere kaldığı maçta atmıştı.

Genel olarak bu gol, Bağdad Bunecah'ın AFC Şampiyonlar Ligi'nde attığı 30. gol oldu; daha önce 2018 sezonundan itibaren eski kulübü El Sad ile 29 gol atmıştı.