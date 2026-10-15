Basın raporları, Alman teknik direktör Jens Wissing yönetiminde son dönemde kötü sonuçlar alan Suudi Arabistan'ın Ittihad takımının bu durumunun gerçek nedenini ortaya koydu.

Ittihad, son milli araya girilen dönemin ardından iki maç oynadı; ilkinde Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında Hilal'e 3-2 yenildi, ardından AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli'ye 2-1 kaybetti.

Suudi gazeteci Bender El Halil, son milli aranın bitiminden bu yana sonuçlardaki bu büyük düşüşün nedenlerini açıklayarak, Wissing ile Ittihad yönetimi arasında mali ve sözleşmeye dayalı anlaşmazlıklar bulunduğunu doğruladı.

El Halil, "X" sitesindeki kişisel hesabından şöyle yazdı: "Milli aradan önceki Jens Wissing ile sonraki Jens Wissing aynı değil."

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Şu açıklamayı yaptı: "Teknik direktör ile Ittihad yönetimi arasında askıda kalmış sözleşme ve mali dosyalar var. Bunların akıllıca ele alınmasını ve durumun hızla kontrol altına alınmasını diliyorum; çözümsüz devam etmesi, gelecekte takımın istikrarına ve sonuçlarına olumsuz yansıyabilir."

Hilal karşısında alınan yenilgi, Ittihad'ın bu sezon Roshn Ligi'nde aldığı ilk mağlubiyetti. Ardından takım, İnma Stadı'nda Shabab Al Ahli karşısında AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı.

"Kaplanlar", Suudi Ligi puan durumunda 17 puanla dördüncü sıraya geriledi ve liderlik koltuğunda oturan Hilal'in tam 4 puan gerisinde kaldı.

Buna karşılık Ittihad'ın puanı tek bir puanda kaldı ve Asya turnuvasında Batı Grubu sıralamasında on ikinci sırada yer alıyor; bu da son 16 turuna yükselmesini tehlikeye atıyor.