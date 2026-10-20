Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, Hollandalı oyuncusu Georginio Wijnaldum'u Suudi Roshn Ligi'nde oynanacak olan merakla beklenen maçta eski takımı Ettifaq'ın karşısına çıkardı.

Ittihad, bugün salı günü Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında Dammam'da Ettifaq'ın sahasında konuk olarak yer alacak.

Wissing, ilk on birini açıkladı; Wijnaldum orta sahada yer aldı ve 2023 ile 2026 yılları arasında forma giydiği eski takımı Ettifaq ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Bu, Hollandalı orta saha oyuncusunun Suudi Roshn Ligi'nde Ittihad formasıyla maça başladığı ilk kez olacak ve son Shabab Al Ahli maçının ardından AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmanın da dahil olduğu genel anlamda ikinci kez olacak.

En dikkat çekici değişiklik ise savunma hattında gerçekleşti; Wissing, geçen sezondan beri sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Saad Al Mousa'yı bu sezon ilk kez Portekizli Danilo Pereira'nın yanında ilk on bire geri döndürmeye karar verdi.

Bunun yanı sıra Alman teknik direktör, Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi yedek kulübesinde tutmaya ve onun yerine Nijeryalı forvet George Ilenikhena'ya ilk on birde yer vermeye karar verdi.

Ittihad, Suudi Ligi puan tablosunda 17 puanla beşinci sırada yer alırken maça girerken, Ettifaq 15 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Ittihad'ın ilk on biri şu şekilde oluştu:

Kaleci: Predrag Rajković

Savunma hattı: Muhannad Al Shanqeeti - Danilo Pereira - Saad Al Mousa - Faris Abedi

Orta saha: Muhtar Ali - Richard Ríos - Georginio Wijnaldum

Hücum hattı: Houssem Aouar - George Ilenikhena - Steven Bergwijn