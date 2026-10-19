İttihad'ın golcüsünün dönüşü İttifak'ı korkutuyor: Peki Youssef En-Nesyri'nin durumu ne?

Suudi Arabistan ekibi Ittihad, beklenen Ettifaq maçı öncesinde önemli hücum seçeneklerinden birini yeniden kazanıyor. Alman teknik direktör Jens Wissing, Nijeryalı George Ilenikhena'yı takım kadrosuna geri çağırma kararı aldı. Bu hamle "Decan"a ileri uçta ek çözümler sunarken, kendisi de Dammam'a giden kadroda yer alan Faslı Youssef En-Nesyri'nin durumuna ilişkin soru işaretlerinin önünü açıyor.

"Arriyadiyah" gazetesinin aktardığına göre Wissing, Pazartesi öğle saatlerinde Dammam'a hareket eden Ittihad kafilesinden Senegalli Dion Lopy ve Sırp Karlo Simic ikilisini kadro dışı bıraktı. Takım, Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftası kapsamında Salı günü akşam saat 21.00'de oynanacak Ettifaq maçına hazırlanıyor.

Ayrıca okuyun: Kriz tırmanıyor, Ittihad Conceição'yu sanık sandalyesine oturtmayı planlıyor

Ilenikhena'nın dönüşü, Al Hilal maçında Ittihad kadrosunda yer almamasının ardından geldi. Böylece Nijeryalı forvet, özellikle Al Hilal karşısında 3-2 kaybedilen klasiko sonrası daha etkili hücum seçenekleri arayan Wissing için yeniden kullanılabilir hale geldi.

Gelecek maçlar ALI Premier Lig 14:00 ITT

Oyuncunun varlığı, Alman teknik adam için gerek maçın başından itibaren kendisine güvenmesi gerekse maç içinde etkili bir koz olarak elde tutması açısından hücumda değişiklik yapma fırsatı sunuyor.

Öte yandan En-Nesyri, Dammam'a giden kadroda yer almasına rağmen maça ilk on birde mi başlayacağı yoksa yedek kulübesinde mi oturacağı henüz netleşmedi.

Wissing, yalnızca Faslı forvete güvenme ya da onun yerine Ilenikhena'yı sahaya sürme seçeneğine sahip. Teknik direktörün maçın ihtiyaçlarına ve Ettifaq savunmasının zaaflarından yararlanmak için uygun gördüğüne bağlı olarak iki forvetle oynamaya karar vermesi halinde her ikisini birlikte sahaya sürme olasılığı da gündemde kalıyor.

Ittihad kadrosunda sekiz yabancı oyuncu yer aldı: Sırp kaleci Predrag Rajkovic, Portekizli Danilo Pereira, Cezayirli Houssem Aouar, Hollandalı Steven Bergwijn, yurttaşı Georginio Wijnaldum, Faslı Youssef En-Nesyri, Nijeryalı George Ilenikhena ve Kolombiyalı Richard Rios.

Kadroda ayrıca, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in ikinci haftasında BAE temsilcisi Shabab Al Ahli maçından uzak kalmasına neden olan baldır kası sakatlığından iyileşen Ahmed El-Gamdi'nin dönüşü de görüldü.

Ittihad, Roshn Ligi'nde Al Hilal'e, ardından kıtasal turnuvada Shabab Al Ahli'ye 2-1 yenilmesinin ardından galibiyet serisine geri dönmek için maça çıkıyor. Bu da Ettifaq maçının Wissing ve oyuncuları açısından önemini artırıyor.