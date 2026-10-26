Al-Ittihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wissing, tüm ağırlığını koyarak bugün pazartesi akşamı AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in üçüncü hafta mücadelesinde ev sahibi Özbek ekibi Nefçi Fergana ile karşılaşacağı maça çıkacağı ilk on birde 8 yabancı oyuncuya yer verdi.

Wissing kaleyi Sırp Predrag Rajković'e emanet etti; önünde Portekizli Danilo Pereira ile Saad el-Musa, bek mevkilerinde Mühenned eş-Şinkiti ve Faris Abidi, orta sahada Kolombiyalı Richard Ríos, Senegalli Dion Lopy ve Cezayirli Houssem Aouar, ileri uçta ise Hollandalı Wijnaldum, Steven Bergwijn ve Nijeryalı George Ilenikhena yer aldı.

Wissing, takımın Suudi Roshn Ligi'nin 11. haftasında ed-Diriyye karşısında 2-0 kazandığı son maçta ilk on birde sahaya çıkan Ahmed el-Gamidi ve Muhtar Ali'yi kadro dışı bıraktı.

Al-Ittihad, kıta turnuvasının Batı grubunda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Takım, Katar ekibi eş-Şemal ile 1-1 berabere kaldıktan sonra kendi sahasında ve kendi taraftarı önünde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şebab el-Ehli'ye 1-2 yenilmişti.

Nefçi ise Irak ekibi el-Kuvvetü'l-Cevviyye'yi yenerek topladığı üç puanla yedinci sırada bulunuyor; ardından Suudi ekibi Al-Nassr'a 1-3 yenilmişti.

Bu karşılaşma Al-Ittihad için çifte önem taşıyor. Takımın kıtadaki rotasını düzeltmesi ve yeni bir aksaklıktan kaçınması gerekiyor; aksi halde bu durum, takımın tur atlama yarışındaki hesaplarını karmaşıklaştırabilir. Galibiyet ise Nefçi Fergana'ya puanını artırma ve sıralamada ilerleme fırsatı verecek.