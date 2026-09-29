Manchester United, İngiltere Premier Lig Birliği'ne bağlı bağımsız bir komisyonun kendisine yöneltilen 130 suçlamanın tamamından suçlu bulmasının ardından belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. City yönetimi masumiyetinde ısrar edip kararlara itiraz ederek güçlü bir savunma yapacağını vurgulasa da, olası sonuçlar hâlâ her ihtimale açık.

Devasa bir para cezasıyla başlayıp soruşturma dönemi boyunca kulübün Premier Lig'deki üç şampiyonluğunun elinden alınmasıyla süren ve Championship'e (İkinci Lig) kesin düşüşünü garantileyecek büyük bir puan silme cezasıyla bitmeyen bir dizi ağır ceza gündeme getirildi.

Ancak birliğin üzerinde çalıştığı en korkutucu seçenek, İngiliz "The Sun" gazetesine göre, en üst kademeden nihai ve tam ihraç.

Hukuki ikilem: City'yi kim kabul edecek?

Cezayı tam bir kaosa çevirebilecek lojistik ve hukuki karmaşıklıklar işte tam da burada yatıyor; Manchester City, Premier Lig'den ihraç edildikten sonra İngiltere Futbol Ligi Birliği'ne (EFL) katılmak için yeni bir üyelik başvurusunda bulunmak zorunda kalacak.

O durumda karar tamamen EFL'ye geçecek ve kaderini belirleyecek olan da o olacak: City'yi Championship'e mi dahil edecek? Yoksa League One'a (Birinci Lig) mı düşürecek? Ya da League Two'ya (İkinci Lig) mı? Hatta başvurusunu kesin bir dille reddetme hukuki hakkına da sahip; bu, ihtimal dışı görünse de masada duran bir seçenek olmayı sürdürüyor.

EFL'nin tarihi bir reddine gitmesi halinde, City'nin önünde yalnızca son ve sarsıcı bir seçenek kalacak: beşinci kademedeki National League'e, yani amatör lige katılmak için başvurmak.

Puan silme ile ihraç arasındaki fark

İki ceza arasındaki temel fark, içinde bulunulan sezonun kaderinde yatıyor. Puan silme cezası, düşüş kaçınılmaz olsa bile City açısından sezonu yürürlükte tutacak ve yalnızca bir kademe düşeceğini bilecek.

İhraç ise, özellikle sezonun ortasında uygulanırsa, benzeri görülmemiş bir lojistik kaosa yol açacak; zira kulüp, Premier Lig takımlarına karşı maçlarını oynayamayacak ve herhangi bir müsabaka olmaksızın yeni sezonun başlangıcına kadar bir bekleyiş ve tereddüt hali içinde bırakılacak.

Soriano gözdağı verdi: Mücadele bitmeyecek

Buna karşılık, Manchester City yönetimi kolay kolay pes etmeyecek gibi görünüyor; kulübün İcra Kurulu Başkanı Ferran Soriano'nun Kopenhag zirvesinde bir grup Avrupa futbol kulübü başkanının önünde yaptığı sürpriz bir konuşmada, açık bir meydan okuma mesajı verdi.

Toplantıya katılan kaynaklara göre Soriano, komisyonun kararına tamamen karşı olduğunu ortaya koymak istediğini söyledi ve ekibinin sonunda davayı kazanacağından emin olduğunu vurguladı.

İspanyol, kararlı bir tonla şunları ekledi: "Bu sonuca ulaşmak sekiz yıl aldı ve çok daha uzun sürecek."

Açıklamalarından anlaşıldığı üzere kulüp, kendisine dayatılan gizlilik anlaşmalarının özgürlüğünü kısıtladığını ve davasını kamuoyuna sunmasını engellediğini hissediyor; ancak sonunda aklanacağına dair tam bir kanaate sahip olmayı sürdürüyor ve tüm suçlamalardan tam bir beraat dışında süreçleri sonlandırmaya yönelik hiçbir isteğin bulunmadığını, bu yıllar daha sürse bile.







