Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wessing, Cezayirli oyuncusu Houssem Aouar'ın son dönemde "Kaplanlar"ın kampına katılmasının ardından Las Palmas'a karşı oynanacak hazırlık maçında oynayıp oynamayacağı konusuna açıklık getirdi.

Ittihad, İspanya'nın Marbella kentindeki dış kampında ikinci hazırlık maçını bugün, cumartesi günü, La Quinta Stadı'nda Las Palmas'a karşı oynayacak.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesine göre Aouar, 2026 Dünya Kupası'nda Cezayir Milli Takımı ile mücadele etmesi nedeniyle aldığı izin süresinin bitmesinin ardından son dönemde İspanya'daki "Kaplanlar" kampına dönmüş olsa da bu maçta oynamayacak.

Gazete, Wessing'in Cezayirli orta saha oyuncusu için, önümüzdeki maçlarda takımla birlikte mücadele etmeye hazır hale getirmek amacıyla yoğun kondisyon çalışması içeren özel bir program hazırladığını belirtti.

" El-Amîd", İspanya'daki Marbella kampındaki son maçını, Cidde'ye dönmeden önce, bu ayın 30 Temmuz'unda Real Mallorca'ya karşı oynayacak.

Suudi ekibinin yeni sezondaki ilk resmî maçı ise 11 Ağustos'ta, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e katılmayı sağlayacak play-off turunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi el-Cezire'ye karşı olacak.