Hilal'in eski forveti Fransız Karim Benzema, "lider"in saflarından ani ayrılışının ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Kulüp, sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdiğini açıklamış, bu adım İngiliz Ollie Watkins'in Aston Villa'dan transfer edilmesiyle eş zamanlı olarak gelmişti.

Benzema, "X" platformundaki hesabından bir mesaj paylaşarak Hilal'deki döneminin sona ermesinden söz etti; ancak bir sonraki adımını net bir şekilde açıklamadı, futbol geleceğine dair tartışmalara da nokta koymadı. Özellikle son saatlerde futbolu bırakma kararı alabileceğine ilişkin haberler dolaşımdaydı.

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Fransız forvet mesajında şunları söyledi: "Kariyerimden bir bölüm sona eriyor. Birlikte geçirdiğimiz zaman için Hilal'e, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, taraftarlara ve kulüpteki herkese minnettarım."

Benzema şunları ekledi: "Hilal'e gelecekte her şeyin en iyisini diliyorum, her şey için Allah'a şükürler olsun." Bu mesaj net bir veda tonu taşıyordu; ancak aynı zamanda geçiş yapabileceği kulübe ya da sahalardaki kariyerine devam edip etmeyeceğine dair hiçbir açık işaret içermiyordu.

Benzema'nın bu açıklaması, dosyasında yaşanan hızlı gelişmelerin ardından birkaç gün sonra geldi. Zira iki tarafın sözleşmeyi karşılıklı anlaşmayla sona erdirme konusunda uzlaşmasının ardından Hilal'den ayrılması resmen gerçekleşti; kulüp ise diğer yönde hareket ederek Watkins'in transferini bitirdi ve hücum hattını yeniden inşa etme isteğini ortaya koydu.

Benzema'nın geleceği son dönemde geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı; özellikle Roshn Ligi'ndeki başka bir kulübe dönme ihtimali ya da Suudi Arabistan dışında bir deneyim arayışı konuşulurken, futbolu tamamen bırakma olasılığından söz eden raporlar da ortaya çıkmıştı. Oyuncu bu haberler karşısındaki tutumunu henüz netleştirmedi.

Böylece Benzema, ayrılığının ardından ilk kez ortaya çıktığında Hilal'e, takım arkadaşlarına ve taraftarlarına teşekkür etmekle yetindi; kariyerindeki bir sonraki bölümü açıklamadı. Kuşağının en önemli forvetlerinden biri olan ve "lider"le olan deneyiminin sona ermesinin ardından geleceğiyle ilgili önemli bir kararla karşı karşıya kalan oyuncu için tüm ihtimaller açık kaldı.