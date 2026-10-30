Arsenal, genç yıldız Max Dowman'ı koruma çabalarında önemli bir darbe aldı. Bağımsız bir kurul, oyuncunun kısa süre önce gördüğü kırmızı karta yönelik itirazı reddetti. 16 yaşındaki hücum oyuncusu, Arsenal için hayal kırıklığı yaratan Carabao Cup gecesinde oyundan atılmıştı. Kulübün kararı bozdurma girişimi böylece resmen sonuçsuz kaldı.

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Dowman, Carabao Kupası'na veda ettikleri maçta kırmızı kart gördü

16 yaşındaki oyuncu, Arsenal'ın Fleetwood Town ile oynadığı Carabao Kupası maçının 85. dakikasında kırmızı kart gördü. Harrison Neal'ın sert müdahalesinin ardından genç futbolcu, rakibine tekme atarak karşılık verdi ve oyundan atıldı.

Mikel Arteta'nın takımı, 1-1 biten çekişmeli maçın ardından penaltılarla turnuvaya veda etti. Akademiden yetişen yıldızını uzun süreli bir yurt içi men cezasından korumak isteyen kuzey Londra kulübü, hakemin kararına resmen itiraz etti. İtirazda kırmızı kartın haksız olduğu ve cezanın aşırı olduğu savunuldu.

FA itirazın reddedildiğini doğruladı

İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA) Arsenal'ın genç oyuncunun kırmızı kartını iptal ettirme girişimini reddetmesiyle bu umutlar kısa sürede suya düştü. Perşembe günü X'te paylaşım yapan bir FA sözcüsü, sahada verilen ilk kararın bağımsız bir kurul tarafından onandığını açıkladı.

Federasyon, “Bağımsız Disiplin Kurulu, Max Dowman için yapılan hem haksız kırmızı kart hem de aşırı ceza itirazlarını reddetti” açıklamasında bulundu.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Arsenal oyuncusu, 27 Ekim Salı günü Fleetwood Town'a karşı oynadıkları EFL Kupası maçında kırmızı kart gördü ve üç maç men cezası alacak.” FA ayrıca kurulun kararına ilişkin ayrıntılı yazılı gerekçenin zamanı geldiğinde yayımlanacağını belirtti.

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Arteta duygusal kontrol istiyor

Hafta içindeki yenilginin hemen ardından basına konuşan Arteta, takımından taktiksel ve zihinsel beklentilerine açıklık getirdi. İspanyol teknik direktör, kırmızı kart hakkında Dowman ile henüz doğrudan konuşmadığını kabul etse de disiplindeki bu aksaklıktan duyduğu rahatsızlığı ima etti.

Arteta, “Maçın koşullarına hazırlanırken nelere saygı göstermemiz ve duygusal açıdan neleri kontrol altında tutmamız gerektiği konusunda çok nettik. Bu çok açıktı” dedi.

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Bu olay, gelecek vadeden genç oyuncu için zorlu bir ders niteliğinde. Akademi oyuncuları için A takım fırsatları değerli ve bir anlık soğukkanlılık kaybı, Dowman'ın A takıma kısa vadede dâhil olma sürecini sekteye uğrattı.

Premier Lig maçlarını kaçıracak

Dowman, cezası nedeniyle Arsenal'ın Liverpool, Hull City ve Newcastle'a karşı oynayacağı önemli Premier Lig maçlarında forma giyemeyecek. Bu ceza, Arsenal'ın yoğun sonbahar fikstüründe Arteta'yı gelecek vadeden bir hücum seçeneğinden geçici olarak mahrum bırakacak.

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Ancak yurt içindeki men cezası Avrupa maçlarını kapsamıyor. Hücum oyuncusu, Arsenal'ın 4 Kasım'da Slavia Prague ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyebilecek. Dowman'ın yurt içi maçlarında yeniden forma giyebileceği karşılaşma ise resmî olarak 29 Kasım'daki Manchester City ile oynanacak büyük Premier Lig mücadelesi.