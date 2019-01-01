İtiraz reddedildi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar edilmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçı için yaptığı başvuruyu reddetti.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Aytemiz 'un sahasında 3-1 kazandığı karşılaşması sonrasında Sarı Lacivertliler'in yaptığı kural hatası başvurusunu değerlendirdi.

Alınan karara göre karşılaşma tekrar edilmeyecek.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.



Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti.

Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi.



Yine Van Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı.

Neden itiraz edilmişti?

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçındaki 2 pozisyon için kural hatası itirazında bulundu.

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İlk yarının uzatma anlarında Junior Fernandes, tacı yanlış yerden kullandı. Taç atışını tekrarlatan hakemin kurallara göre bu kez tacı Fenerbahçe'ye vermesi gerekiyordu ancak yine ev sahibi kullandı.

Sarı Lacivertliler ayrıca 47. dakikada Bayındır tarafından kullanılan aut atışı esnasında Papiss Cisse'nin ceza sahası içinden kalarak avantaj sağladığını ileri sürmüştü.