İspanya Yüksek Mahkemesi, futbolcu Santi Mina hakkında verilen 4 yıl hapis cezasını onadı. Mina, Temmuz 2017'de Almeria kentindeki Mojacar'da bir gece kulübünün yakınında park halindeki bir kamyonet içinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan mahkum edilmişti.

Ceza Dairesi, Endülüs Yüksek Mahkemesi'nin kararına karşı Mina'nın yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Endülüs Yüksek Mahkemesi de daha önce Almeria mahkemesinin kararını onamış, ancak mağdur için belirlenen tazminat miktarını 50 bin avrodan 25 bin avroya düşürmüştü.

Yüksek Mahkeme, Mina'nın mağdura olan yakınlığını ve durumun beklenmedikliğini kullanarak onun rızası olmadan iki cinsel eylem gerçekleştirdiğini, devam etmenin mağdurun direncini kırmak için güç kullanmayı gerektireceğini fark ettiğinde durduğunu açıkladı.

Yargıçlar, futbolcunun mağdurdan onay aldığını ve ardından bunu yanlış anladığını gösteren bir kanıt bulunmadığını vurguladı; mağdurun talebi üzerine durmasının eylemin sona erdiği anı belirlediğini, ancak bunun ne mağdurun önceden verdiği bir onayı ne de futbolcunun onun rıza gösterdiğine inandığını kanıtlamadığını belirttiler.

Buna karşılık mahkeme, Mina'nın cinsel ilişkiyle birlikte cinsel saldırı suçundan mahkum edilmesini ve 6 yıllık ek cezalarla birlikte 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep eden mağdurun temyiz başvurusunu da reddetti.

Mahkeme ayrıca, daha önce beraat kararı almış olan davadaki diğer sanığın, suça zorunlu yardım eden ya da suç ortağı olarak mahkum edilmesi talebini de reddetti.

Mina'nın en son forma giydiği takım olan Celta Vigo, oyuncunun Galiçyalı kulüple sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalmasına rağmen, Ağustos 2023'te tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmişti.