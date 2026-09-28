Alessandro Bastoni, pazartesi akşamı İtalya'nın Bursa'da Türkiye'yi 4-1 mağlup ettiği maça katkı sağladıktan sonra "İtalyan halkına borçlu olduğunu" itiraf etti. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi'nin birinci grubundaki ikinci hafta müsabakaları kapsamında oynandı.

Bosna karşısında oynanan ve Dünya Kupası'na gitmeyi sağlayacak play-off maçında yaşanan şok yenilgideki kırmızı kartın ardından aldığı cezanın kalkmasıyla bugün ilk 11'e dönen Bastoni, Türkiye'ye attığı golün kendilerini "dipten" çıkarmaya yardımcı olmasını diledi.

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Bastoni, Rai Sport'a şunları söyledi: "Aklımın (o play-off gecesine) dönmesi kaçınılmazdı. Önümüzdeki dört yıl boyunca İtalyan halkına borçlu olacağım. Zor durumlarla karşılaştığımda, tek aradığım şey oradan başım dik çıkmak ve sorumluluğumu üstlenmektir."

Football Italia sitesinin aktardığına göre Inter Milan'ın yıldızı şöyle devam etti: "Son yıllarda zor zamanlar geçirdik, ancak yeniden ayağa kalkmak istiyoruz."

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Ve şöyle sürdürdü: "Tek istediğimiz, bu takımı değerlendirirken biraz denge ve sabır; çünkü öğrenmek isteyen birçok genç oyuncumuz var."

Bastoni ekledi: "Bunun bir tutum meselesi olduğunu düşünüyorum, çünkü İtalya'da sosyal medyayla birlikte yaşamak kolay değil; sana her türlü şeyin söylendiğini duyduğunda. Bu yüzden taraftarlardan, genç oyunculara değil, daha yaşlı ve daha bilinçli olanlara yüklenmelerini istiyorum."

Bastoni sözlerini şöyle tamamladı: "Genel olarak hâlâ genç bir takımız, kalitemiz var ve neler yapabileceğimizi kanıtlamak istiyoruz."

Alışılmış tuzağa karşı da uyardı: "Şimdi coşkuyu abartmamamız gerekiyor, geçen yıl da bazı başarıların ardından bunu yaptık ve sonra olan oldu. Ama en azından ara sıra mutluluk hissetmek güzel."