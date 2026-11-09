"İtiraf ve uyarı": Mourinho, Real Madrid'in sevincini tehdit eden bir saplantıyla karşı karşıya

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, takımın çok sayıda oyuncusunun yorgunluktan dinlenmeye ve toparlanmaya ihtiyaç duymasına rağmen milli takımlarına katılmak üzere ayrılması nedeniyle, yaklaşan milli ara dönemine ilişkin endişesini dile getirdi ve oyuncuların önümüzdeki dönemde gerekli bakımı görmemesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyardı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, takımın üst üste 8 galibiyet aldıktan sonra bu döneme yüksek moralle girmesine rağmen milli aranın Real Madrid içinde endişe yarattığını ortaya koydu; zira teknik ekip, oyuncuların milli takım bağlantıları nedeniyle daha fazla yorgunluğa ya da sakatlığa maruz kalmasından korkuyor.

Mourinho, Mestalla Stadı'nda Valencia karşısında alınan galibiyetin ardından endişesini şöyle itiraf etti: "Size şimdiden söylüyorum, milli ara dönemi konusunda endişeliyim; çünkü oyuncular benimle ve ekibimle kalırsa, toparlanma süreçlerinde onlara üstün bir bakım sağlayabiliriz, ama onlar milli takımlarıyla olacaklar."

Portekizli teknik adam, milli takım antrenörlerine bir mesaj göndererek, Real Madrid oyuncularının fiziksel durumunu göz önünde bulundurmalarını ve onlara ek yükler bindirmemelerini istedi ve şunları açıkladı: "Daha önce hiç milli takım çalıştırmadım, ancak antrenörlerinin çalışma isteğini anlıyorum; ne var ki bu oyuncular şu anda çalışamaz; daha sonra milli takımlarıyla oynayabilmeleri için dinlenmeye ihtiyaçları var."

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Mourinho, önceliği kendi takımlarının çıkarlarına veren milli takım antrenörlerinin düşünce yapısını anladığını da ekledi ve Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye atıfta bulunarak şöyle dedi: "Kimseyi aramak istemiyorum, dostum Carlo'yu bile."

Real Madrid'in teknik direktörü, aralarında Vinicius Junior ve Endrick'in de bulunduğu Brezilya Milli Takımı'na bağlı oyuncuların durumuna da değinerek, Ancelotti'nin onlara yaklaşım biçiminden, oyuncuların yorgunluk kaynaklı sakatlıklara maruz kalmasından duyduğu endişe kadar kaygı duymadığını belirtti ve milli takımların oyuncuların toparlanma programlarına profesyonel bir şekilde yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Mourinho, Real Madrid oyuncularının milli takımlarına katılmak üzere ayrılması konusundaki sözlerini, milli aranın kayıpsız geçmesini umduğunu ifade ederek noktaladı: "Umarız şans bizden yana olur."