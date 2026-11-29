Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, Eflatun-beyazlıların Deportivo Alaves maçında yaşanan tartışmaların ardından kişisel uygulaması üzerinden yayımladığı açıklamayla sessizliğini bozdu.

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İngiliz orta saha oyuncusu, Sport gazetesinin aktardığına göre, başlangıçta lehine penaltı verilen ancak video teknolojisinin devreye girmesinin ardından hakemin kararından döndüğü pozisyona ilişkin kendi versiyonunu anlattı.

Jude Bellingham, LaLiga'da Real Sociedad'la oynanacak bir sonraki maçta forma giymesini engelleyecek kırmızı kartına da değindi.

Real Madrid oyuncusu, kırmızı kart görmesinde kendi sorumluluğunu kabul etti ancak aynı zamanda Alaves savunmacısıyla girdiği mücadelede temas olduğu konusundaki görüşünden de geri adım atmadı.

Bellingham, pozisyonun incelenmesi sırasında hakemin kamera açılarından birini izleyememesini sorgulayarak bakış açısını açıkladı.

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İngiliz oyuncu mesajında şunları söyledi: “Dünkü maçın sonucundan dolayı çok üzgünüm. Oyundan atılmamın ardından takımı kalan dakikalarda geri dönüş için gerçek bir şanstan mahrum bıraktığımı hissediyorum.”

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Bellingham şöyle devam etti: “Pozisyona gelince, dizimde ve uyluğumda temas olduğundan yüzde 100 eminim. Benim görüşüme göre pozisyonu arkadan çeken kamera da bunu kanıtlıyor.”

Bellingham şunların altını çizdi: “O kamera açısını hakeme neden göstermediklerini tam olarak anlamıyorum. Belki bu görüntüyü izledikten sonra hakem temas olduğunu düşünmeye devam edecek ama bunun penaltıyı hak etmediğine karar verecekti. Bu da mantıklı bir karar olurdu.”

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Bellingham ayrıca şunları belirtti: “Ancak bana numara yaptığım gerekçesiyle ikinci sarı kartı göstermesi pek olası değildi. Bu kart, bu hafta Real Sociedad'a karşı oynanacak önemli maçta forma giymemi engelleyecek.”

İngiliz oyuncu şöyle vurguladı: “Sadece kendi bakış açımı paylaşmak istedim, kimseyi suçlama ya da ortalığı karıştırma niyetim yok. Kırmızı kartla sonuçlanan iki saçma pozisyona karışmamın sorumluluğunu tamamen üstleniyorum.”

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Bellingham sözlerini şöyle tamamladı: “Bu aksiliğe rağmen LaLiga'da toplanacak daha çok puan var ve takımın yeniden doğru yola gireceğine inanıyorum.”

Real Madrid için önemli bir eksik

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Real Madrid, beklenmedik bir zamanda Alaves karşısında puan kaybetti ve şimdi zorlu maçlardan oluşan bir serinin eşiğinde.

Teknik direktör Mourinho'nun ekibi, deplasmanda art arda oynayacağı 3 maçta Real Sociedad, Athletic Bilbao ve Arsenal ile karşılaşacak. Bu maçların her biri ciddi zorluklar barındırıyor.

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Portekizli teknik adam, Alaves maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle San Sebastian'daki ilk maçta Jude Bellingham'dan yararlanamayacak. Ancak Real Madrid'in karara itiraz edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

İngiliz oyuncunun yokluğu, son dönemde takımın en çok parlayan isimlerinden biri olması nedeniyle Eflatun-beyazlılar için ciddi bir darbe niteliği taşıyor.