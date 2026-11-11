İngiltere Premier Lig'deki başlıca hakem kararları komitesi, bu ayın başında Anfield'de oynanan ve Londra ekibinin 1-0 kazandığı Liverpool-Arsenal karşılaşmasındaki en dikkat çekici hakem pozisyonlarından birine ilişkin tartışmayı sonlandırdı.

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Komite, Liverpool'un penaltıyı hak ettiğini, zira forvet oyuncusu Alexander Isak'ın iki takımı 1 Kasım'da karşı karşıya getiren maçta Arsenal defans oyuncusu Jurrien Timber tarafından formasından açıkça çekildiğini doğruladı.

Olay 21. dakikada yaşandı; Isak, Bradley Barcola'nın ortasına kafayla ulaşmaya çalıştı ancak Timber onu formasından çekerek topa ulaşmasını engelledi.

Televizyon tekrarlarında çekme açıkça görülmesine rağmen hakem Andy Madley penaltı vermedi, VAR hakemi Stuart Attwell de pozisyonu inceledikten sonra hakemin kararını onayladı.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"'nin aktardığına göre, kilit hakem olayları komitesi Liverpool lehine penaltı verilmesi yönünde dörde bir oyla karar verdi; hakemin saha kenarındaki inceleme ekranına yönlendirilmesi için VAR teknolojisinin devreye girmesinin gerekliliği konusunda ise görüşler üçe iki bölündü.

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Arsenal o esnada Kai Havertz'in attığı golle öndeydi ve bu gol maçın sonucunu takımı lehine belirledi.

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Liverpool teknik direktörü: Isak yere düşmeliydi!

Maçın ardından Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, penaltı verilmemesini eleştirerek Isak'ın topa ulaşmaya çalışırken formasından açıkça çekildiğini belirtti.

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Iraola şöyle konuştu: "Formadan açık bir çekme vardı. Isak tam önündeydi ve kafayla topu kaleye vurmaya hazırlanıyordu ama formasından çekildiği için bunu yapamadı."

Şunları ekledi: "Yere düşseydi hakem yüzde 100 penaltı verirdi, işlerin böyle yürümesi gerekirdi ama olan bu."

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Alaycı bir şekilde devam etti: "Bir dahaki sefere teknik direktörler Alex'ten yere düşmesini istemeli, yoksa hakemler hiçbir şey vermeyecek."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Cevap şu: yere düşmek zorundasın, bunu yapmazsan sana penaltı vermezler."

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Ipswich - Hull maçında bir başka hakem hatası

Aynı bağlamda komite, geçtiğimiz 31 Ekim'de oynanan Ipswich Town ile Hull City karşılaşmasında VAR teknolojisiyle ilgili bir başka hata tespit etti.

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Komite, Noble Mindi'nin bir köşe vuruşu sırasında Dara O'Shea'yı çekerek doğal şekilde hareket etmesini engellemesinin ardından Ipswich'in penaltıyı hak ettiğini doğruladı.

Hakem Peter Bankes ihlali fark etmedi, VAR hakemi Neil Davies de müdahale etmedi; oysa komite penaltı verilmemesini bir hakem hatası olarak değerlendirdi.

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Olay esnasında maç golsüz beraberliğe işaret ediyordu; ardından Ipswich öne geçti ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.