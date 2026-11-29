Bayern Münih yeni bir ağır darbe aldı. Avusturyalı yıldız Konrad Laimer'in, Bundesliga'da golsüz berabere biten Hamburg maçında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyeceği kesinleşti.

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Bavyera ekibi için bu talihsizlik zor bir döneme denk geldi. Takım, farklı mevkilerde görev yapabilen ve kadrodaki eksikleri kapatabilen en çok yönlü oyuncularından birini kaybediyor.

Laimer, sol ayağındaki sakatlık nedeniyle 52. dakikada oyundan çıktı ve yerine genç oyuncu Lennart Karl oyuna girdi.

Avusturyalı oyuncunun topallayarak sahadan ayrılması, ciddi bir sakatlık yaşadığı yönündeki endişeleri artırdı. Alman kulübü daha sonra sakatlığın türünü ve beklenen yokluk süresini açıkladı.

Başarılı ameliyat ve aylarca sürecek yokluk

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Bayern Münih, tıbbi kontrollerde Laimer'in sağ ayak bileğindeki tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı. Ameliyat gerektiren bu sakatlık, oyuncunun birkaç ay maçlardan uzak kalacağı anlamına geliyor ve teknik direktör Vincent Kompany için önemli bir kayıp oluşturuyor.

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Kulüp resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Konrad Laimer, Bundesliga'da Hamburg'a karşı oynanan maçta yaşadığı sağ ayak bileği tendon yırtığı nedeniyle geçen pazar günü ameliyat oldu. Operasyon başarıyla geçti ve 29 yaşındaki oyuncu şimdi rehabilitasyon programına başlayacak.”

Böylece Avusturyalı oyuncu, başarılı geçen ameliyatın ardından iyileşme sürecine başladı. Ancak uzun süre forma giyemeyecek olması teknik ekibi yeni bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Zira Laimer tek bir mevkiye bağlı sabit bir isim değildi; takımın ihtiyaçlarına göre farklı roller üstlenebilmesi sayesinde önemli bir taktik çözüm haline gelmişti.

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Kompany'nin kaybettiği “itfaiyeci”

Laimer, Bayern Münih kadrosunda adeta gerçek bir itfaiyeci gibiydi. Kompany onu sağ bek bölgesindeki eksikliği kapatmak için kullandı, hücum kanadında da görevlendirdi, hatta forvet olarak bile ona başvurdu. Oyuncu, Lille karşısında alınan 1-2'lik yenilgide de bu rolü üstlenmişti.

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Bu esneklik, Belçikalı teknik adamın en çok başvurduğu taktik araçlardan biri oldu. Avusturyalı oyuncu, ona eksikliklerle başa çıkmak ve kadroda kapsamlı değişiklikler yapmaya gerek kalmadan oyuncuların mevkilerini değiştirmek için farklı çözümler sunuyordu. Ancak sakatlığı, takımın tüm oyuncularına ihtiyaç duyduğu bir dönemde Kompany'yi bu çok yönlü seçenekten mahrum bırakıyor.

Bu kayıp, Laimer'in üstlendiği farklı rolleri telafi edebilecek alternatifler bulmak zorunda kalan Bayern teknik ekibi üzerindeki baskıyı artırıyor. Oyuncunun yokluğunun birkaç ay sürmesi beklenirken Laimer, tamamen iyileştikten sonra sahalara dönme umuduyla rehabilitasyon sürecine başlıyor.