İtalya'yı rekora götüren 5 faktör

FIFA.com, Avrupa Şampiyonu olan İtalya'nın 36 maçlık yenilmezlik serisine nasıl ulaştığını anlatıyor.

13 Kasım 2017 ile 14 Mayıs 2018 arasında sadece 6 ay geçti: İtalya'nın en büyük hayal kırıklığı yaratan başarısızlıklarından biri ile oyun tarzlarını tamamen değiştirecek etkili ve ilham verici bir figürün gelişi arasındaki boşluğu belirleyen yarım yıl...

Kasım ayının o önemli gününde, İsveç tarafından 2018 Dünya Kupası play-off'unda elendiklerinde Azzurri büyük bir darbe almıştı. Sonuç olarak, 1934, 1938, 1982 ve 2006'da dört kez dünya şampiyonu olan takım, 1958'den beri ilk kez futbolun en büyük sahnesinde rekabet edemeyecekti.

Ertesi yılın Mayıs ayında İtalya, Roberto Mancini'yi göreve getirdi. 53 yaşında, Avrupa futbolundaki teknik direktörlük deneyimi ve başarıları sayesinde, yeni bir yöne, umuda ve hırsa, "umutsuzca ihtiyaç duyan" bir ekibin dizginlerini almaya karar verdi.

Mancini bugüne kadar İtalya'nın başında 41 maça çıktı. İlk 5 maçında, biri Fransa'ya ve diğeri Portekiz'e karşı olmak üzere sadece 2 mağlubiyet aldı. O aşamada hiç kimse, birkaç temel temel üzerine inşa edilen bu 36 maçlık yenilmeme serisini öngöremezdi.

1-) Hücum ve savunma

İtalya her zaman Catenaccio tipi savunmayla ün saldı, ancak Mancini'nin başka planları vardı. Rolünü üstlendiği andan itibaren takımı 4-3-3 düzenine geçirdi ve o zamandan beri hiç tereddüt etmedi. Bu felsefenin başarısı istatistiklerle doğrulanıyor: 41 maçında Azzurri 93 gol attı, bu da maç başına ortalama 2 golün üzerine denk geliyor.

Buna ek olarak, savunma geçişlerinde bazı düzenlemelerin ardından İtalya'nın, rakiplerini baskılamadaki etkili yolu EURO 2020'de birçok gözlemciyi şaşırttı. Mancini, Dino Zoff'un önceki rekoru olan 1143'ü aşarak 1168 dakika gol yemeden takımın etkileyici olan geleneksel defansif sağlamlığına hücum yoğunluğunu ve ivmesini ekledi.

2-) Yeteneklerden oluşan bir takım

Mancini'ye göre, yetenek her şeyden daha ağır basıyor ve bunu yeterli düzeyde sergileyen her İtalyan oyuncu milli takıma çağrılarak ödüllendiriliyor. Toplamda yaklaşık 80 oyuncuyu kadrolara dahil etti ve bunların çok yüksek bir yüzdesine süre verdi.

56 yaşındaki teknik direktör, milli takım özlemi olan tüm İtalyan futbolculara net bir mesaj gönderdi: Çağrıyı hak ederlerse, bir fırsat elde edecekler. Oyuncular takımda her zaman bir yerin kazanılabileceğinin ve kolektif güçlerinin en büyük silahları olduğunun farkında.

3-) Aile hissi

Mancini'nin İtalya'nın başına geçtiğinde karşılaştığı en zor görevlerden biri, 2018'de Rusya'ya gidememenin şokunu yaşayan bir grup oyuncuya ilham vermenin bir yolunu bulmaktı.

Planının ilk kısmı, oyuncuların derin hayal kırıklıklarının sonraki turnuvalar için yakıcı bir hırsa dönüştürülebileceğini görmelerini sağlamaktı. Ardından, tazelik, özgüven, bir parça dürtüsellik ve tabii ki 2018 İtalyası'nda eksik görünen, ekstra şevk getiren "genç, gelecek vaat eden oyunculardan oluşan bir ekip" çağırdı.

İtalya bir "başarıya" dönüştü çünkü oyuncular Mancini'nin planına inanıyor ve her antrenman kampında birbirlerini desteklediklerini gösteriyorlardı.

Giorgio Chiellini'nin İtalya'nın Avrupa Şampiyonası finalinde medyaya söylediği gibi: "İsveç'e karşı alınan yenilgiyi asla unutmayacağız, çünkü son 3 yılda bu hayal kırıklığını coşkuya dönüştürmeyi başardık."

4-) Zihniyet değişikliği

Mancini, 2018'de İsveç karşısında yaşanan talihsizliğin ardından moralleri yükseltmek için coşkulu bir yaklaşım benimsedi. Oyuncuları bunu hemen anladılar. Eğlenceli ve neredeyse küstah bir şekilde oynama fikrine kapıldılar.

Eski bir Sampdoria forveti tarafından aşılanan cüretkar ve çekici futbol stili, eski kafalar arasında heyecan yaratırken, aynı zamanda gelecek vadeden gençleri bir takıma uygun hale getirdi. EURO 2020'den önce FIFA.com'a açıkladığı gibi, bu denemek için mükemmel bir andı.

"Daha önce çalıştırdığım her takımda, her zaman daha hücumcu bir yaklaşım getirmeye çalıştım" dedi. “Bazen bunu başarırsın, bazen yapamazsın. Ancak bu durumda taraftarlarımıza izleyip keyif alacakları çekici bir milli takım vermenin tam zamanıydı.” Mancini sözünü tuttu. Sadece 3,5 yılda İtalya takımının görünümünü ve zihniyetini kapsamlı bir şekilde değiştirdi.

5-) Somut başarı

Mancini'nin İtalya'sı elbette sadece yeni istatistiksel ölçütler belirlemekle kalmadı. Sadece iki ay önce, Wembley'de İngiltere'yi yendikten sonra ülke tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldular.Ayrıca, Katar 2022 için Avrupa elemelerinde C Grubu'nun zirvesinde rahatça oturuyorlar ve muhtemelen turnuvaya kupanın favorilerinden biri olarak gelecekler.

Mancini, oyuncuları ve İtalyan halkı, bir sonraki Dünya Kupası'nda daha fazla tarih yazılabileceğinin farkındalar.