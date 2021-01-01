İtalya'ya damga vuran kavga | Zlatan Ibrahimovic ve Romelu Lukaku birbirine girdi

İtalya Kupası yarı finalinde Inter, Milan'ı 2-1 mağlup etti ama maçın önüne geçen Zlatan Ibrahimovic ve Romelu Lukaku kavgası oldu.

İtalya Kupası'nın yarı finalinde ile karşı karşıya geldi. Inter'in son dakikalarda attığı golle 2-1 kazandığı maçın başrollerinde ise Zlatan Ibrahimovic ve Romelu Lukaku vardı.

Son dönemde özellikle maçların seyircisiz oynanması nedeniyle tansiyonu iyice düşen Milano derbisi yeniden kendini hatırlattı.

İki takımın golcü oyuncuları Zlatan Ibrahimovic ve Romelu Lukaku, ilk yarının son dakikalarında önce karşı karşıya geldi, ardından ağız dalaşına girdi.

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Milano derbisinde ne oldu?

Karşılaşmanın 31. dakikasında Zlatan İbrahimoviç attığı golle Milan'ı öne geçirdi. Bu golden sonra Inter biraz daha istekli gözükse de ilk yarının sonlarına kadar gol bulmayı başaramadı. Bu anlarda Lukaku, Milan'ın stoperi Alessio Romagnoli'ye bir faul yaptı. Bu hareketin ardından saha karıştı. Lukaku'ya sinirlenen Ibrahimovic, adeta Belçikalı oyunucuya meydan okudu. İkili önce kafa kafaya geldi, ardından birbirlerine küfürlü sözler sarfetti.

Lukaku, Inter - Milan derbisinde Ibrahimovic'e ne dedi?

Kameralara yansıyan görüntülerde Lukaku'nun Ibrahimovic'e, "Hadi içeri girelim ....!" dediği gözüktü. Lukaku, kavgayı soyunma odası koridorlarına taşımak isterken Ibrahimovic daha sakin ama konuşmaya devam eden tavırlarıyla dikkat çekti. Hakem Paolo Valeri, her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

Ibrahimovic neden kırmızı kart gördü?

Kavga esnasında sarı kart gören Ibrahimovic, ikinci yarının başlarında Inter'in savunma oyuncusu Aleksandar Kolarov'a yaptığı mücadeleden dolayı ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Lukaku ve Ibrahimovic arasındaki ilişki nasıl?

Lukaku ve Ibrahimovic, 2017-18 sezonunda 'da birlikte oynamışlardı. Belçikalı oyuncu geçen yıl verdiği bir röpotajda, İsveçli'ye duyduğu hayranlıktan bahsetmiş ve çoğu futbolcunun emekli olduğu bir yaşta formda kalmasından etkilendiğini söylemişti.

Lukaku, "Ibra bir şampiyon, ona saygı duyuyorum. Manchester'da onunla her gün antrenman yapabiliyordum, bu benim için en güzel şeydi. Ona karşı oynamak güzel olacak. O büyük bir şampiyon ve profesyonel. Benim için bunları 38 yaşında yapabilmesi normal değil. Çok çalışıyor; Manchester United'da birlikte oynadığımızda her zaman bana tavsiye verirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Zlatan Ibrahimovic'ın son dönemdeki kavgaları

Adı attığı goller kadar sık sık saha içi tartışmalarla da gündeme gelen Zlatan Ibrahimovic, son dört gün içinde ikinci vukuatını yaşadı. Hafta sonunda 'da oynanan karşılaşmasında rakip takımın forveti Duvan Zapata ile tartışmaya giren İsveçli, kendisine "Penaltısız kazanamıyorsunuz" diyen Kolombiyalı golcüye, "Tüm kariyerinde oynadığın maç sayısı kadar benim golüm var" cevabını vermişti. Bu tartışma, çok fazla büyümeden sona ermişti ama yine de İtalya'da gündeme oturmayı başarmıştı.