İtalyanlar iddialı: Hakan Çalhanoğlu'nun tek rakibi Lionel Messi!

Yeni takımıyla oynadığı ilk hazırlık maçında bir gol ve üç asistle oynayan milli futbolcu, takımın vazgeçilmezi olacağının sinyallerini verdi.

Milan ile sona eren kontratının ardından Serie A'nın son şampiyonu Inter'e transfer olan Hakan Çalhannoğlu hazırlık maçlarındaki performansıyla İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Simone Inzaghi'nin gözüne girmeyi başardı.

Hakan Çalhanoğlu takımda EURO 2020'de kalp krizi geçiren Christian Eriksen'in yerini alacak.

Antonio Conte'nin takımı adına önemli bir hücum gücü olan Achraf Hakimi'yi de kaybeden Inter'in Crotone ile oynadığı hazırlık maçında bir gol ve üç asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun üçüncü bölgede Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez'e yapacağı asistlere güvenen Inzaghi, milli futbolcuya hücumda büyük sorumluluklar verecek.

Şut pası konusunda en iyilerden

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Serie A'ya adım attığı 2017-2018 sezonundan bu yana şut pası konusunda sadece Luis Alberto, Papu Gomez ve Rodrigo De Paul'un gerisinde kalan Hakan'ın, gelecek sezon Inter'in en önemli silahlarından biri olması beklenirken, yıldız oyuncunun duran top tehdidi de dikkatleri çekiyor.

Hamburg forması giydiği 2013-2014 sezonundan bu yana frikikten 14 gol atan Hakan Çalhanoğlu'nu bu süre zarfında beş büyük ligde geçebilen tek oyuncu Lionel Messi oldu. Simone Inzaghi'nin 3-5-2'de iki hücum oyuncusunun arkasında oynatmayı planladığı Hakan, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 33 Serie A maçında 4 gol ve 9 asistle oynamıştı.

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