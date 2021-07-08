İtalya’nın tek Avrupa Şampiyonası zaferi: Euro 1968

Yarı finalde SSCB’yi yazı tura atışı sonrası geçen İtalyanlar, tekrar edilen finalde de Yugoslavya’yı geçerek zafere ulaşmıştı.

Euro 2020 finali, yıllardır süre gelen kupa hasretlerini dindirmek isteyen İngilizlerin yanı sıra İtalyanlar için ayrı bir öneme sahip olacak. Tarihinde dokuz kez Avrupa Şampiyonaları’nda final oynayan İtalya, bunların yalnızca birinde mutlu sona ulaşabilmişti: Ev sahipliğini yaptıkları 1968 Avrupa Şampiyonası.

Yazı tura atışıyla geçilen yarı finalden tekrar edilen final maçına kadar, bu turnuvayı “Gök Maviler” için özel kılan birçok ayrıntı var.

Hikayenin arkaplanı

1966 Dünya Kupası’nda grup aşamasında Kuzey Kore’ye elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İtalyanlar, hem federasyon hem de milli takım bazında büyük bir değişime gitmişti.

Giuseppe Pasquale ve Artemio Franchi, altmışlı yılların sonlarından yetmişli yılların sonlarına kadar süren bu devrimin öncüleri olmuşlardı.

Gök Maviler, bu değişimin ilk meyvesini ise 1968 Avrupa Şampiyonası’ndaki unutulmaz zaferle almıştı.

SSCB mücadelesi ve meşhur yazı tura atışı

İtalya, 1968 Avrupa Şampiyonası’nda grup aşamasını ve çeyrek finalleri başarıyla geçmiş ve yarı finalde SSCB’nin rakibi olmuştu, diğer yarı final eşleşmesinde ise İngiltere ve Yugoslavya karşı karşıya gelmişti. Ayrıca İtalyanlar, dört yıl önceki turnuvada da Sovyetler’e elenmişlerdi.

İtalyan futbolcular ve taraftarlar, maç başlar başlamaz özellikle fiziksel ve atletik anlamda çok zorlu bir rakiple karşılaştıklarının farkına varmışlardı. Sovyetler’in savunmacısı ve kaptanı Scesternev, yapılı vücuduyla İtalyanlar’a korku salmıştı. İtalyan oyuncu Gianni Rivera, henüz maçın üçüncü dakikasında sakatlanmıştı. Ancak benzer bir durumla Bulgaristan maçında da karşılaşan Gök Maviler, Rivera’yı oyundan alamamıştı.

İtalya’nın orta sahasında görev yapan Rivera, sahaya dönse de maçta hiçbir etki yaratamamıştı, yani İtalya maçın neredeyse tamamını bir kişi eksik oynamıştı. Yine de İtalyanlar, Mazzola ve Prati ile bazı tehlikeler yaratmayı başarmıştı.

İtalya’nın yakaladığı en net pozisyonda Domenghini, direğe takılmıştı ve maç 0-0 sona ermişti. 102. dakikada İtalya’nın savunmacısı Bercellino, dizinden sakatlanmıştı. SSCB galibiyet golü için saldırırken, İtalya da tüm gücüyle direnmeye devam ediyordu.

Uzatmaların geri kalanında da gol sesi çıkmamış ve maç 0-0 sona ermişti. O dönemde seri penaltı atışları henüz uygulanmıyordu ve maç tekrarları da yalnızca finallerde uygulanıyordu. Dolayısıyla, finale çıkacak takıma yazı tura atışı sonrasında karar verilecekti.

Maçın hakemi Tschenscher, kaptanlar Giacinto Fachetti ve Albert Scesternev’i yanına çağırmıştı.

SSCB kaptanı Scesternev, turayı seçerken İtalyanlar’a da yazı kalmıştı. Hakem madeni parayı fırlattığında tüm oyuncular gergin bir bekleyiş içerisine girmişlerdi. Para yere düştüğünde ise kaptanlar sonucu bir an önce öğrenmek için neredeyse birbirleriyle çarpışacaklardı. Ancak ilginç bir şekilde para, dik bir şekilde zemine çakılmıştı.

Bunun üzerine hakem Tschenscher, kaptanlarla birlikte soyunma odasına inmiş ve atışı orada tekrarlamıştı. İkinci yazı tura atışının ardından İtalyanlar, finale yükselen taraf olmuşlardı.

İtalya’nın kaptanı Fachetti, bu olayı şöyle anımsıyordu: “İki takımın kaptanları ve teknik direktörleriyle birlikte soyunma odasına indik. Hakem, atışı gerçekleştirdi ve ‘yazı’ dedi, finale çıkan taraf biz olmuştuk. 70 bin taraftarımız bizden gelecek mutlu haberi bekliyorlardı. Bu haberi verebildiğim için de ayrıca mutluyum”

İki maçlı final

İtalyanlar, finalde ise oldukça geniş bir kadroya sahip olan Yugoslavya ile eşleşmişti. Olimpiyat Stadı’ndaki 80 bin taraftar, İtalya’nın şampiyonluğu için heyecanlı bir bekleyişin içindeydi.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Yugoslavlar, Dzajic’in golüyle 1-0 öne geçmişlerdi. 80. dakikada ise Domenghini, İtalya’nın kazandığı serbest vuruşu gole çevirmiş ve skora denge getirmişti. Normal sürenin 1-0 tamamlanmasının ardından iki gün sonra maçın tekrarı oynanmıştı.

İkinci maçın 12. dakikasında Domenghini’nin şutunu tamamlayan Riva, İtalya’yı 1-0 öne geçirmişti. 31. dakikada ise Anastasi, ülkesinin ikinci golünü kaydetmiş ve Gök Maviler’i mutlu sona ulaştırmıştı.

Bu unutulmaz turnuvadan 53 yıl sonra İtalyanlar, bir başka Avrupa Şampiyonası zaferine ulaşmak için Wembley’de İngiltere ile karşılaşacaklar.