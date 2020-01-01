İtalyan ve İspanyol futbolculardan erteleme talebi
AIC (İtalyan Futbolcular Birliği) ve AFE (İspanyol Futbolcular Birliği) yayınladığı bildiri ile UEFA'dan erteleme talebinde bulundu.
Yapılan açıklamada UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ve İspanyol kulüplerinin koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz olarak oynayacağı maçların ertelenmesi istendi.
Her iki ülkede de salgının yoğun olarak görülmesi ve her geçen gün can kaybının artması gerekçe gösterildi. İspanya'da koronavirüs yüzünden alınan önlemlerin arttırıldığı ve İtalya uçuşlarının yasaklandığı belirtilirken aynı şekilde İtalya'da da tehlikenin hızla ilerlediği ifade edildi.
Birçok futbolcunun sağlığının tehlikeye atılacağı hatırlatılarak aşağıdaki maçların ertelenmesi talep edildi:
12 Mart Perşembe | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu | Sevilla - Roma
12 Mart Perşembe | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu | Getafe - Inter
18 Mart Çarşamba | Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş | Barcelona - Napoli