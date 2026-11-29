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İtalyan tenisi büyük bir başarıya imza atarak bir kez daha tarih yazdı. İtalya, üst üste dördüncü, tarihinde ise beşinci kez millî takımların mücadele ettiği Davis Kupası'nı kazandı ve bu sporun dünya şampiyonu oldu.

Takımın bir numarası Jannik Sinner, bilinen diz sorunları nedeniyle oynayamasa da kaptan Filippo Volandri yönetimindeki ekip, finalde Carlos Alcaraz'lı İspanya'yı yenmeyi başardı. İtalya, finale giderken çeyrek finalde Güney Kore'yi, yarı finalde ise Çek Cumhuriyeti'ni elemişti.

MUSETTI'DEN GÖSTERİ - Turnuvanın bu yıl düzenlendiği Bologna'daki finalde Lorenzo Musetti'nin performansı öne çıktı. Teknik açıdan takımın tartışmasız lideri olarak geçirdiği haftayı, Jodar'a karşı tekler maçını ve Vavassori ile oynadığı belirleyici çiftler maçını kazanarak tamamladı. Dört Davis Kupası zaferinin ilkinde takımı Sinner sırtlamış, bir yıl önce ise Cobolli grubun lideri olmuştu. Bu yıl sahne, Carraralı yetenek Musetti'nindi.

ÇİFTLER MAÇI BELİRLEYİCİ OLDU - Musetti'nin Jodar'ı, Alcaraz'ın da Cobolli'yi yenmesinin ardından karşılaşmanın sonucunu çiftler maçı belirledi. Musetti ve Vavassori, Alcaraz ile çiftlerde eski dünya bir numarası Granollers'a karşı mücadele etti. İtalyanlar, rakiplerinin servis oyunlarında olağanüstü bir performans sergileyip ilk sette iki kez servis kırarak seti net bir skorla 6-2 kazandı. İkinci sette servis atan taraflar 5-4'e kadar oyunlarını kazandı. İtalyanlar önce bir set puanı kurtardı, ardından 6-5'te belirleyici servis kırmayı gerçekleştirdi. Son ace, 7-5'lik skoru kesinleştirdi ve İtalya'nın kutlamalarını başlattı.

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TAKIM - Kaptan Filippo Volandri, Musetti, Vavassori ve Cobolli'nin yanı sıra Matteo Berrettini'nin de yer aldığı takımının performansından memnun olabilir. İtalyanlar, sosyal medyadaki tartışmalara ve dedikodularla gündeme gelen takım arkadaşları arasındaki iddia edilen sürtüşmelere rağmen olası tüm anlaşmazlıkları geride bırakmayı başardı. Herkesten daha güçlü bir takım görüntüsü sergileyerek İtalyan tenisinin yaşadığı gerçek altın çağını bir kez daha ortaya koydu.