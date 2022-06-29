Üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nın dışında kalan İtalya'da büyük bir hayal kırıklığı yaşasansa da medyanın Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor.

İtalya'nın 2022 Dünya Kupası için oynadığı play off karşılaşmasında Kuzey Makedonya'ya yenilmesiyle birlikte büyük bir şok yaşayan milli takım teknik direktörü Roberto Mancini'ye yönelik eleştiriler devam ederken, Dünya Kupası maçlarını yayımlayacak olan İtalyan televizyonu Rai, dünyaca ünlü çalıştırıcıya turnuvada oynanacak maçları yorumlamayı teklif etti.

Başlamasına beş aydan biraz daha fazla zaman kalan organizasyona yönelik tüm kulvarlardaki hazırlıklar sürerken, İtalya'nın üst üste ikinci kez Dünya futbolunun en büyük organizasyonunun dışında kalması büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Rai Sport'un direktörü Alessandra De Stefano, turnuvaya yönelik hazırlıklarına değinirken, hayalindeki yorumcuyu da açıkladı.

Totti ve Mancini hayali

Roberto Mancini ve Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti'nin kendileri için yorumculuk yapmasından mutluluk duyacaklarını aktaran De Stefano her iki isminde teklifi kabul etmeleri halinde turnuvaya değer katacaklarını savundu. Totti ve Mancini'nin İtalyan kanalından gelen bu sürpriz teklife verecekleri yanıt ise şu an için kesinlik kazanmadı.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve 2013-2014 sezonunda sarı-kırmızılı takımla Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Mancini, daha önce Manchester City ve Inter gibi takımlarda görev yapmıştı. Hem Premier Lig'de hem de Serie A'da şampiyonluklar yaşayan Mancini, İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020'de şampiyonluğu kazanmasında da başroldeydi.

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