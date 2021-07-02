Juventuslu stoper Chiellini, Belçika maçı öncesi Lukaku’ya övgüde bulunurken Juventus'taki sözleşme durumu hakkında da konuştu.

İtalya’nın Romelu Lukaku’ya çok büyük saygı duyduğunu belirten Giorgio Chiellini, “Gök Maviler’in” Belçikalı santrfor karşısında zor bir sınav vereceğinin de altını çizdi.

Euro 2020 çeyrek final karşılaşmasında İtalya ve Belçika, Bayern Münih’in stadı Allianz Arena’da karşı karşıya gelecek.

Belçika’nın son sekiz takım arasına kalmasında Lukaku büyük bir pay sahibi olmuştu. Chiellini de Lukaku’nun neler yapabileceğini en iyi bilen isimlerden zira Belçikalı golcü, geride bıraktığımız sezonda Inter 11 yıl aradan sonra zafere ulaşırken de üst düzey bir performans ortaya koymuştu.

Neler söylendi?

Juventus’la olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz kalan Chiellini, İtalya’nın yarı finale çıkmak için yalnızca Lukaku’yu değil, Belçika’nın diğer hücum silahlarını da durdurmak zorunda olduğunu belirtti. 36 yaşındaki oyuncu, basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

“Hepimiz Inter’de geçirdiği olağanüstü sezonun ardından Lukaku’ya çok büyük saygı duyuyoruz. Ama Belçika’yı durdurmak için Lukaku’yu kontrol altına almak yeterli olmayacaktır, hücumda çok yetenekli isimlere sahipler.”

“Diğer maçlara nasıl hazırlandıysak bu maça da öyle hazırlanacağız. Bugün ben de Lukaku da iyi bir uyku çekeceğiz.”

İtalya ve Belçika’nın Euro 2020 yolculukları

Euro 2020’nin A Grubu’nda yer alan İtalya; Türkiye ve İsviçre’yi 3-0’la geçmiş, Galler’i ise 1-0’lık skorla mağlup etmişti.

Son 16 turunda Avusturya’nın rakibi olan Mancini’nin öğrencileri, uzatma dakikalarında Chiesa ve Pessina’nın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Belçika ise B Grubu’nda Rusya’yı 3-0, Danimarka’yı 2-1, Finlandiya’yı ise 2-0’lık skorlarla mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Bu turda da son Avrupa Şampiyonu Portekiz’le karşılaşan Roberto Martinez’in öğrencileri, Thorgan Hazard’ın attığı jeneriklik golle adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Chiellini’nin geleceği

Chiellini, Avrupa Şampiyonası’ndan sonra geleceği hakkında önemli bir karar vermek zorunda.

Kariyerinin son 16 yılını Juventus’ta geçiren Chiellini için İtalyan devinin bir yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Ancak kağıt üzerinde kulüpsüz olarak görünen Chiellini, yeni sözleşmeye imza atmaya çok sıcak baktığı için bu durumunu Lionel Messi’nin Barcelona’daki durumu ile kıyasladı:

“Messi gibi sözleşmem sona mı erdi? Messi’yle bir diğer ortak noktamız da ikimizin solak olması! Bunlar tamamen geride bıraktığımız ilginç yılın dinamiklerinden kaynaklanıyor. Sözleşmem hakkında düşünmüyorum, bu konuda rahat hissediyorum.”

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